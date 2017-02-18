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Muğla Haberi: Özlem Tekin'den seçmene çağrı

Özlem Tekin'den seçmene çağrı
18:1618 Şubat 2017
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Özlem Tekin'den seçmene çağrı
Özlem Tekin'den seçmene çağrı

BODRUM'da 2 yıl önce Küçükbük Mahallesi'nde aza seçilen Türk rock müziğinin ünlü ismi Özlem Tekin, seçmeni listeleri kontrol etmeye çağırdı.
Bodrum İlçesi'ne bağlı Küçükbük Mahallesi'ndeki muhtarlık seçiminde aza seçilen rock müzik şarkıcısı Özlem Tekin, mahalle muhtarlığının koyduğu seyyar kabinde seçimler için hizmet vermeye başladı. Seçmen listelerinin askıya çıktığını hatırlatan Tekin, Küçükbük Mahallesi'nde 16 Nisan'da oy kullanacak seçmenleri de şimdiden isimlerini kontrol etmeye, yanlışlık olanları düzelttirmeye davet etti. Özlem Tekin, "Halka hizmet etmek halkla buluşmak gerçekten sahneden daha heyecanlı. Türkiye yine heyecanlı bir seçime gidiyor. Ancak listelerde yenilikler var. Herkes ismini tekrar kontrol ettirmeli. Biz de cumartesi ve pazar da dahil olmak üzere aza arkadaşlarımla birlikte hizmet veriyoruz" dedi.

 

DHA

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