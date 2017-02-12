Paris'te polis şiddeti protesto edildi

Gülten Özbey/Paris’in kuzey banliyösü Aulnaysous-Bois’da, rutin kimlik kontrolü sırasında 22 yaşındaki Theo’nun 4 polisin coplu cinsel saldırısına uğradığı iddiasının ardından kentte şiddetli protesto gösterileri yaşanıyor.

Yaklaşık 2000 kişi, Aulnay -sous-Bois’da bir tutuklama sırasında tecavüze uğradığı iddia edilen genç kurbanı destek için Bobigny mahkemesi önünde toplandı.Dayanışma gösterisine çatışmalar damgasını vurdu.

Bobigny mahkemesi önünde toplanan protestocular, "Theo için adalet." "Polis masum öldürür" “Adalet yoksa barış da yok” pankartları taşıdı. Göstericiler polis şiddetini kınayan sloganlar attılar, Protesto sırasında patlak veren olaylarda, otobüs durakları ve yakındaki bazı binaların pencereleri kırıldı, civardaki araçlar ve çöp tenekeleri ateşe verildi. Polis göstericilere müdahale ederek göz yaşartıcı gaz kullandı.

Fransa'da Rouen, Toulouse , Nantes, Caen gibi diğer kentlerde de küçük gruplar halinde protesto eylemleri gerçekleştirildi.

Hala hastanede olan 22 yaşındaki Theo'nun yaşadıkları, banliyölerindeki gençlik ve polis arasındaki gerginliği yeniden ateşledi.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, 22 yaşındaki Theo isimli mağduru yattığı hastanede ziyaret etmiş ve olayın sorumlularının cezalandırılacağını söylemişti.

Theo, Twitter hesabından ailesi televizyon kanalları ve basın aracılığı ile polis karşıtı gösterilerin arttığı ve şiddet olaylarına dönüştüğü Aulnay-sous-Bois banliyösü sakinlerine sükunet çağrısı yapmıştı.

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Protesto gösterisinde slogan atanlar

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DHA