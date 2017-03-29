Pompalı tüfekle köy meydanında öldürüldü

SİVAS'ın Akıncılar ilçesinde 62 yaşındaki Hüseyin Eser, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Olay akşam saatlerinde ilçeye bağlı Şenbağlar köyünde meydana geldi. İstanbul'da taksi şoförlüğü yapan evli 3 çocuk babası Hüseyin Eser 2 gün önce tatil için köyüne geldi. Şenbağlar Köyü Derneği önünde oturan Hüseyin Eser'e, köyde çobanlık yaptığı belirtilen ve alkollü olduğu ileri sürülen 44 yaşındaki Veli Çalışkan, pompalı tüfekle 2 el ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalarla Hüseyin Eser ağır şekilde yaralandı. Köylülerin haber vermesiyle köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla yaralı olarak Akıncılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin Eser burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri saldırgan Veli Çalışkan'ı köyde gözaltına aldı. Veli Çalışkan ile öldürülen Hüseyin Eser arasında bir süre önce henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA