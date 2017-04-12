Referandum öncesi 24 gözaltı

İZMİR'de, FETÖ/PDY'ye yönelik polis tarafından düzenlenen operasyonda, 16 Nisan'daki referandumu itibarsızlaştırmaya yönelik hareket edecekleri öne sürülen, aralarında ByLock kullanıcılarının da bulunduğu belirtilen 24 kişi gözaltına alındı.

Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 26 kişiye yönelik olarak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir merkezli, Konya, Gaziantep ve Samsun'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Aralarında İzmir Adliyesi'nde görevli 4 zabıt katibinin de bulunduğu 26 kişiden 24'ü yakalandı. Yakalanan kişilerin, 16 Nisan'daki anayasa değişikliği referandumunu itibarsızlaştırmaya yönelik hareket edeceklerinin tespit edildiği belirtildi. Bazılarının, FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme sistemi ByLock programını kullandığı öğrenildi. Diğer 2 kişinin de yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

DHA