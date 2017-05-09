Reina katliamına benzer eylem hazırlığındaki şüpheli yakalandı

Reina katliamı soruşturması kapsamında tutuklanan şüpheli Celil Çelik'in Reina katliamını gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov gibi benzer bir eylemi gerçekleştirme hazırlığında olduğu ortaya çıktı. İstanbul Kağıthane'de kaldığı evde yakalanan Çelik'in beraberindeki 4 kişinin ise kaçtığı belirlendi.

Reina katliamına ilişkin hazırlanan iddianamede tutuklu bir şüphelinin Reina benzeri bir katliam hazırlığında olduğu ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede İstanbul doğumlu olduğu belirtilen 54 yaşındaki tutuklu şüpheli Celil Çelik hakkında çarpıcı bir detay ortaya çıktı.

BENZER POTANSİYELİ BULUNAN DEAŞ MENSUBU

Çelik için, 'DEAŞ silahlı terör örgütü bünyesinde Ebu Muhammed El Horasani kod ismini kullanan şüpheli Abdulkadir Masharipov ile birlikte aktif faaliyet yürüten ve benzer eylem potansiyeli bulunan DEAŞ terör örgütü mensubudur' denildi.

BASKIN SIRASINDA 4 KİŞİ ARKA PENCEREDEN KAÇTI

İddianamede Çelik'in, soruşturmanın şüphelilerinden İlkhom Dzhuraev'in yer göstermesi sonucu Kağıthane Şirintepe'deki evde 22 Şubat tarihinde yapılan baskınla gözaltına alındığı, ancak evde bulunan 4 kişinin baskın sırasında evin arka penceresinden atlayarak kaçtıkları kaydedildi.

REİNA KATLİAMINDA KULLANILAN SİLAHIN BENZERİ 2 KALAŞNİKOF BULUNDU

Evde yapılan aramada, Masharipov'un Reina katliamında kullandığı uzun namlulu silahın benzeri olan 2 adet AK47 marka kalaşnikof tüfek ile bu silaha ait 500 adet 7.62 mm çapında mermi ele geçirildiği belirtildi. Ayrıca kamera tespit cihazı ve GSP tespit cihazı ile birlikte çok sayıda dijital malzemeye de el konulduğu kaydedildi.

'REİNA TARZI PLANLANAN BİR EYLEM ÖNCESİNDE YAKALANDI'

İddianamede şüpheli için şu tespit yapıldı; 'DEAŞ terör örgütünün hücrelere ayrılmış yapısı nedeniyle, planlanan muhtemel eylem öncesinde, eylemci ile eylemde kullanılacak silah ve mühimmatların eylemden kısa bir süre önce bir araya getirildiği tespit edilmiştir. Bu nedenle şüphelilerin Reina eylemi tarzı gerçekleştirilmesi planlanan bir eylem öncesinde yakalandıkları anlaşılmaktadır.'

İddianamede Celil Çelik için, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan da 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

DHA