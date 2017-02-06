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İstanbul Haberi: Restoran cinayetinin zanlısı tutuklandı

Restoran cinayetinin zanlısı tutuklandı
17:366 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
Restoran cinayetinin zanlısı tutuklandı
Restoran cinayetinin zanlısı tutuklandı

Beykoz'da bir restoranda Mehmet Ali Büyüksarıalioğlu'nu öldüren Hüseyin Mert Saral, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 Emniyette sorgusu tamamlanan Hüseyin Mert Saral (24), öğle saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi. Burada ifadesi alınan Hüseyin Mert Saral, mahkemece tutuklandı. Polisin geniş güvenlik önlemi altında adliyeden çıkarılan Hüseyin Mert Saral'ı dışarıda bekleyen bir grubun alkışladıkları görüldü. Hüseyin Mert Saral, zırhlı polis aracına bindirilerek cezaevine götürüldü.

 

DHA

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