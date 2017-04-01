Rize'de düşük kamulaştırma bedeli protestosu

RİZE'de, alışveriş merkezinin bağlantı yollarının yapılacağı Müftü Mahallesi’nde kamulaştırılacak binalarda daireleri bulunanlara ödeneceği açıklanan bedeller tepkilere neden oldu.

Müftü Mahallesi’nde toplanan yaklaşık 100 kişilik grup, ‘İnsanların ilk ihtiyacı yol değil barınmadır’, ‘AVM için Müftüyü yıkmayın’, ‘Evlerimizi yıkmayın, geleceğimizi karartmayın’, ‘Cumhurbaşkanım Rize’de ağlayan çok ilgilenen yok’ yazılı dövizler açtı.

Müftü Mahallesi'nin eski muhtarı Ali İhsan Mandev, mahallede kamulaştırma mağduriyeti yaşandığını belirterek seslerini duyurmak istediklerini söyledi. Mandev, “Devletimiz o kadar güçlü ki TOKİ marifeti ile en olmadık yerlerde binalar yapılıyor. İsterse burada bütün daire sahiplerine birer daire yapar, bu işten TOKİ de kar eder. Bu şekilde bu insanlar da mağdur olmaz. ‘Ben yaptım, ettim’ demekle bu işler olmaz. Bir kişinin talimatıyla zenginlere alışveriş merkezi yaparak bu kadar insan mağdur edilmez. 400 senelik mahalleyi yok etmeye Cumhurbaşkanımız da razı gelmez. Yan tarafta başka boş araziler var. Biz bir çözüm istiyoruz” dedi.

Evi düşük bedelle kamulaştırılanlardan Lütfiye Okur da, “Yola ve çevre düzenine karşı değiliz. Mağdur olmak istemiyoruz. Başka alternatifler varken neden bizi mağdur ediyorlar Evlerimizin paralarını da vermiyorlar. Belediyeye, Karayolları'na, Başbakanlığa, Cumhurbaşkanlığına yazılar yazdık. Kimse cevap vermiyor. Sesimizi duysunlar” diye yakındı. Aydın Gökbayrak ise, “Burada yapılmak istenen yolun kamu yararı yok. Alışveriş merkezinde çevre güzelliği sağlamak için bu yapılıyor” dedi.

Rize’de önceki hafta da Dalyan Mahallesi’nde, Güney Çevre Yolu ve Salarha Tüneli kapsamında yapılacak yollar nedeniyle evleri düşük bedelle kamulaştırıldığını belirten vatandaşlar protestoda bulunmuştu.

DHA