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İzmir Haberi: Sağanak yağış hava trafiğini etkiledi

Sağanak yağış hava trafiğini etkiledi

18:1820 Nisan 2017
Son Dakika Haberi
Sağanak yağış hava trafiğini etkiledi
Sağanak yağış hava trafiğini etkiledi

Murat ÇAKIR/İSTANBUL,(DHA)İSTANBUL'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, Atatürk Havalimanı'nda uçuşları olumsuz  etkiledi. Kalkıştan kısa süre sonra yıldırım isabet eden özel bir havayolu şirketine ait uçak geri döndü. Yağış sırasında bazı uçakların da pas geçtiği öğrenildi. Yağışın şiddetlendiği dakikalarda elektrik yüklü CB bulutlarına yakalanmak istemeyen pilotlar havada tur attıktan sonra inebildi. 
Özel bir havayolu şirketinin İstanbul-İzmir seferini gerçekleştiren tarifeli uçağa ise kalkıştan kısa bir süre sonra yıldırım isabet edince havalandığı Atatürk Havalimanı'na geri döndü.
 

DHA

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