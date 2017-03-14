Siirt'te PKK operasyonu: 7 gözaltı

SİİRT İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, kent merkezi ve bağlı köylerde düzenlenen PKK/KCK operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla ilgili Siirt Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, 14.03.2017 tarihinde Siirt İli merkez ilçesinde çeşitli adreslerde PKK/KCK bölücü terör örgütünün sözde devlet yapılanması olan KCK yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 7 şüpheli şahıs hakkında; Siirt ili merkezinde 1 adres ve merkez ilçeye bağlı köylerde 7 adres olmak üzere toplam 8 adreste şüpheli şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramada, bol miktarda dijital veri ile örgütsel dokümanlara el konularak 7 şüpheli şahıs yakalanmış olup, işlemleri devam etmektedir" denildi.

DHA