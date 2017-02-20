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İstanbul Haberi: Şike soruşturmasında kumpas davası'nda olay (1)

Şike soruşturmasında kumpas davası'nda olay (1)
10:4520 Şubat 2017
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Şike soruşturmasında kumpas davası'nda olay (1)
Şike soruşturmasında kumpas davası'nda olay (1)

 

Ümit TÜRK  Güven USTA/İSTANBUL, (DHA) "Futbolda şike" soruşturmasında kumpas iddialarına ilişkin açılan dava henüz başlamadan, müşteki Aziz Yıldırım ile davanın sanıklarından Mehmet Baransu arasında tartışma çıktı.

Yıldırım kendisine küfür ettiğini iddia ettiği Baransu'yu göstererek, "Terbiyesiz. Dön önüne. Küfür ediyor" diye çıkıştı. Baransu da, "Sen ediyorsun küfür. Sensin terbiyesiz" diye cevap verdi. Baransu'nun bu sözleri üzerine şikayetçi kısmında oturan müştekiler, Baransu'ya "Vatan hainisin" diyerek tepki göterdi.

Bu tartışmalara davanın sanıklarından eski Emniyet Müdür yardımcısı Ali Fuat Yılmazer de katıldı. Duruşma salonundaki askerler tutuklu sanıkların arkasına dizilince Ali Fuat Yılmazer, "Arkamı dönerim ben. Onlar müşteki değil, suçlular. Delilli ve belgeli suçlular" diye konuştu. Aziz Yıldırım da, "Siz kumpas yaptınız. Her yerde kumpas yaptınız" dedi. Tartışma üzerine önce Ali Fuat Yılmazer, ardından da Mehmet Baransu jandarma tarafından salondan çıkarıldı. Baransu salondan çıkarılırken, salondan 'Vatan haini' sesleri yükseldi. Daha sonra Aziz Yıldırım, "Tahrik etmeye çalışıyorlar. Bunlara prim vermeyin" diyerek şikayetçileri sakinleştirmeye çalıştı. Duruşma sanık ve şikayetçilerin kimlik kontrolüyle devam ediyor.

 

 

DHA

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