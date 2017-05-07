Şırnak'ta PKK cephaneliği ele geçirildi

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap İlçesi İncebel Dağları bölgesinde sürdürülen operasyonda PKK terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi.

Bölgede operasyonlar devam ederken teröristlerin cephanelik gibi kullandığı mağarada 242 otomatik tüfek, 90 el bombası, 31 bin 500 fişek, 45 havan ve bir doçka uçaksavar bulundu. Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, Beytüşşebap ilçesi İncebel Dağları bölgesinde 6-7 Mayıs tarihleri arasında, Beytüşşebap 8'inci Jandarma Komando Alay Komutanlığı emir ve komutasında operasyon yapıldığı belirtildi. Mağaralarda ve arazide PKK/KCK terör örgütü tarafından gizlenen silah ve mühimmatın ele geçirildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

'207 adet Kalaşnikof silah, 2 adet Dragunav Kanas keskin nişancı tüfeği, 23 adet G-3 piyade tüfeği, 1 adet MG-3 makineli tüfek ve çatal ayak, 2 adet HK-33 piyade tüfeği, 2 adet 40'lık bombaatar, 1 adet Mavzer tüfek, 6 adet Bixi tüfek, 6 adet Bixi namlusu,10 bin 500 adet Bixi mühimmatı, 20 bin adet Kalaşnikof mühimmatı, bin adet Dokça mühimmatı, 90 adet el bombası, 2 adet 82'lik Havan, 1 adet 120'lik Havan, 2 adet 60'lık Havan, 1 adet Doçka, ayak ve hareketli platformu, 2 adet Lav silahı, 1 adet RPG-7 Roketatar silahı, 40 adet 82'lik Havan, 20 adet 60'lık Havan mühimmatı, 150 adet Kalaşnikof dipçiği, 200 adet el bombası fünyesi, 300 adet elektrikli fünye, 100 adet RPG-7 Roketatar anti-personel mühimmatı, 100 adet RPG-7 Roketatar sevk fişeği, 200 metre saniyeli fitil, 1 bidon el yapımı patlayıcı için kullanılan devre entegre, 1 teneke dinamit lokumu, 1 adet dedektör, 3 adet küçük Jeneratör, 800 metre kablo, 1 adet Kobra telsiz şarj aleti, 2 adet akü, 22 adet büyük tüp, 5 adet küçük tüp ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir.'

DHA