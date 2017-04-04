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Şırnak Haberi: Şırnak'ta PKK'dan bombalı tuzak; 1 şehit, 5 yaralı (4)

Şırnak'ta PKK'dan bombalı tuzak; 1 şehit, 5 yaralı (4)

21:294 Nisan 2017
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Şırnak'ta PKK'dan bombalı tuzak; 1 şehit, 5 yaralı (4)
Şırnak'ta PKK'dan bombalı tuzak; 1 şehit, 5 yaralı (4)

ŞEHİTLER TÖRENLE UĞURLANDI
Şırnak yakınlarındaki Küpeli Dağı'nda yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının askerlerin geçişi sırasında infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Yunus Ertürk, Uzman Çavuş Ufuk Bingöl ve Uzman Onbaşı Mehmet Yavşan'ın naaşı, düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.
Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen törene Vali Ali İhsan Su, Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, Vali Yardımcısı Ali Arıkan, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın, İl Jandarma Komutanı Hünkar Keleş, şehit askerlerin aileleri ile şehitlerin silah arkadaşları katıldı.
Şehit Uzman Çavuş Yunus Ertürk, Uzman Çavuş Ufuk Bingöl ve Uzman Onbaşı Mehmet Yavşan'ın Türk Bayrağı'na sarılı naaşları tören alanına getirilerek katafalka konuldu. Törende, şehitlerin öz geçmişleri okunarak, dualar edildi. Törenin ardından katafalktan alınarak omuzlarda ambulansa taşınan şehitlerin naaşları, memleketlerine gönderilmek üzere helikopter ile Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.
Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)

DHA

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