'Sosyal kart' yoksulun umudu oldu

VAN'ın Edremit Kaymakamlığı yoksullar için sosyal market ve giyim mağazası açtı. İhtiyaç sahipleri, süper marketlerdeki gibi market arabalarıyla reyonlar arasında dolaşarak istedikleri gibi alışveriş yapabiliyor. Bu kişiler seçtikleri ürünleri kaymakamlık tarafından para yüklenen kartlarla yapıyor.

Edremit Kaymakamı Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, Edremit Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde sosyal market ve giyim mağazası açtı. Süper market gibi her türlü gıda ve giyim malzemesinin bulunduğu marketten ihtiyaç sahipleri kendileri için verilen ve aile fertlerinin sayısına göre para yüklenen kartlarla alışveriş yapıyor. Daha önce hazırlanan kolilerle kendilerine yardım ulaştırılanlar, şimdi market arabalarıyla reyonlarda dolaşarak raflardaki ürünler arasında seçim yapabiliyor.

4 BİN AİLE FAYDALANACAK

İpekyolu üzerinde açılan marketten alışveriş yapacakların SYDV mütevelli heyeti tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi aileler olduğunu belirten Kaymakam Belediye Başkan Vekili Çiçekli, 4 bin ailenin bu olanaktan yararlanacağını söyledi. Aileler için 4 bin kart çıkartıldığını anlatan Çiçekli, şöyle dedi:

"Ailenin nüfusuna göre para yükleniyor. Buraya gelen vatandaşlar istediği gibi ihtiyaçlarını seçme özgürlüğüne sahiptir. Artık biz 'size koli hazırladık ve içine şunları koyduk. Bunları tüket' demiyoruz. Bunu bir kredi kartı gibi düşünün. Ama borcu yok. Giyimde mağazamızda alışveriş konusunda sınırlama yok. . Sosyal marketimizde ürünlerimiz de oldukça kalitelidir. Biz kendimiz için ne düşünüyorsak vatandaşımız için aynısını düşünüyoruz. Biz ne yiyip giyiyorsak, vatandaşımıza da aynısını yapıyoruz. Kendimizin yemediğini, giymediğini vatandaşımıza da giydirmiyoruz ve yedirmiyoruz."

DHA