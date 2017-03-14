Takside doğum yaptıran hekimlere 'yılın aile hekimi' ödülü

KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde doğum sancıları tutması nedeniyle Aile Sağlığı Merkezi'ne taksi ile gelen Halime Kılıç'a taksi içerisinde müdahalede bulunarak doğumu gerçekleştiren aile hekimleri Yılın Aile Hekimi seçilerek ödüllendirildi.

Körfez'de oturan Halime Kılıç geçen hafta doğum sancıları başlayınca eşi Zafer Kılıç ile birlikte taksi ile evlerine yakın olan Güney Aile Sağlık Merkezi'ne gitti. Taksi sağlık ocağının bahçesine gelirken, aile hekimleri Metin Şimşek ile Murat Turgay Sezgin ve hemşirelerin yardımıyla doğum yapan Halime Kılıç'ın kız bebeği, hemen sağlık ocağına alındı. Vücut ısısının düşmemesi için elektrikli ısıtıcı yardımıyla bebeğin vücut ısısı dengelendi.

Bugün Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu tarafından aile hekimleri Metin Şimşek ve Murat Turgay Sezgin Yılın Aile Hekimi seçilerek ödüllendirildi. Güney Aile Sağlık Merkezi'nde yapılan ödül törenine Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Özer, federasyonun ikinci başkanı Mehtap Aslan, Kocaeli Aile Hekimleri Derneği Başkanı Recep Pehlivan, Kocaeli Aile Sağlığı Elemanları Derneği Başkanı Nur Serttaş ile doktor ve hemşireler katıldı.Genç meslektaşlarının başarıları nedeniyle gurur duyduklarını söyleyen Gürsel Özer, şunları söyledi:

"Meslektaşlarımın gözünde özveriyi gördüm. Yine bizim iş ortağımız hemşire arkadaşlarımızın da gözünde ışıltıyı gördüm. Geleceğe inançla bakıyorum, çünkü onlar gelecekte bize bakacaklar. Biz kendi sağlığımızı onlara teslim edeceğiz. Böylesine gencecik insanların bu tür başarılar göstermesinden meslektaşları olarak onur ve gurur duyuyorum. Biz kendilerine hatırlanmasın ve Türkiye'ye örnek olması için plaket vereceğiz" dedi.

Aile hekimi Metin Şimşek ise "Hekimlik mesleğinin gerekliliklerini yaptık. Doğumu gerçekleşen çocuk hastanede ve sağlık durumu çok iyi durumda. Aile Hekimleri Federasyonu uygun görerek bize ödül verdiler. Bu sektörde bulunan doktor, hemşire ve sağlık görevlileri zaten özverili çalışıyorlar. Zordu tabi kolay değildi insan canını yaşatmak ciddi bir mesele ve elimizden geleni yaptık. Bizim için de sevindirici olan yanı o" diye konuştu.

Aile sağlık merkezinde ilk defa bir doğum gerçekleştirildiğini söyleyen aile hekimi Murat Turgay Sezgin de ""Daha önce çeşitli vakalar görmüştük ama doğum ilk defa gerçekleşti. Doğum özelinde farklı bir durum ama acil olaylara alışık bir ekibiz. 1'inci basamak sağlık hizmet sunucusuyuz. Daha çok görevimiz gebe takip, bebek takip, çocuk takip ve aşılanma gibi hizmetler sunuyoruz. Bu da bizim bir görevimiz. İkinci ve üçüncü basamaklarda normalde verilen bir hizmet ama hastaneye ulaşım imkanı olmadığında ilk müdahaleyi yapmakta görevimiz ve bunu gerçekleştirdik" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından aile hekimleri ve doğuma yardımcı olan hemşirelere plaket verildi.

DHA