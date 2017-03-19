Tavas'ta kaza: 2 ölü

DENİZLİ'nin Tavas İlçesi'nde, takla atan otomobildeki 2 kişi öldü.

Tavas'tan Kale İlçesi yönüne giden 51 yaşındaki Nevzat Akhan bugün saat 02.00 sıralarında Denizli-Muğla karayolunun Hırka Mahallesi girişinde yönetimindeki 20 PH 513 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü kaybetti. Otomobil savrulup, takla attı. Ters dönen otomobilde bulunan sürücü Nevzat Akhan kaza yerinde öldü, yanındaki arkadaşı 31 yaşındaki Gürsel Yeşilkünar ise ağır yaralandı. Yeşilkünar, ambulansla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, öldü.

Jandarmanın olay yerindeki incelemeleri ardından Akhan'ın cesedi de otopsi için Tavas Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Jandarma, kazaya ilgili soruşturma başlattı.

DHA