Toprağa gömülü yaşam malzemesi ele geçirildi

IĞDIR İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonlarda bir mağarada ve toprağa gömülü terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemesi bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Ağrı Dağı Korhan Yaylasında yapılan operasyon kapsamında ekipler bugün saat 15.00 sıralarında arazide arama yaptı. Ekipler, 2 metre yüksekliğinde 2.5 metre uzunluğunda bulunan bir mağara içerisinde, terör örgütüne ait çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirdi.

Yine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Esenkaya mezra bölgesinde yapılan arazi aramasında, Karahacalı köyü ile Esenkaya mezrası arasından geçen stabilize yolun 10 metre yanında toprağa gömülü, naylon poşete sarılı vaziyette çok miktarda yaşam malzemesi bulundu.

Bulunan malzemeler imha edildi.OTOĞRAFLI



DHA