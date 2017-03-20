Uyuşturucu satıcısına suçüstü

SAMSUN'da polisin takibi sonucu bir kişiye sentetik uyuşturucu bonzai sattıktan sonra suçüstü yakalanan 42 yaşındaki Yüksel T. gözaltına alındı.

Olay dün İlkadım İlçesi Kadıköy Mahallesi Osmaniye Caddesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmada uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Yüksel T.'yi takibe aldı. Sivil ekipler, dün bir kişiye 5 paket bonzai satarken suçüstü yakaladı. İçici, ifadesi alındıktan sonra savcılık tamlimatıyla serbest bırakıldı. Yüksel T. ise, gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheli bugün 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

DHA