Yağmur yağdı, çöpler toplanmaya başlandı

İSTANBUL'da yoğun kar yağışı nedeniyle araç ile ulaşımın çok zor sağlanabildiği, çöplerin kaldırılamadığı ilçelere gece yağan yağmur 'Nefes' aldırdı.

İlk ve orta dereceli okulların 3 gün tatil edildiği İstanbul'da eğimli arazi yapısına sahip birçok ilçedeki ara sokaklara kar temizlemede kullanılan iş makineleri giremezken, yeterince tuzlama çalışması da yapılamadı. Araçların girmede ve ilerlemede zorlandığı Esenler ve çevresindeki ilçelerdeki sokaklarda yer yer çöp konteynerleri ve çevresi de toplanamayan çöplerle doldu. Gece yarısından itibaren etkili olan sağanak yağmur, karların büyük ölçüde erimesini sağladı. Böylece bu sabahtan itibaren rampa yollarda ulaşım büyük ölçüde sağlanabildi. Esenler Belediye ekipleri de çöp yığınlarını bu sabahtan itibaren toplamaya başladı.

Meteoroloji, son 24 saat içerisinde en fazla yağışın Ömerli Barajı’nın bulunduğu Çekmeköy’e düştüğünü bu bölgenin son 24 saat içerisinde 22.1 kilogram yağış aldığını bildirdi.

DHA