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Muğla Haberi: Yağmurdan kaçan Bodrum'a geldi

Yağmurdan kaçan Bodrum'a geldi

18:086 Mayıs 2017
Son Dakika Haberi
Yağmurdan kaçan Bodrum'a geldi
Yağmurdan kaçan Bodrum'a geldi

 YURDUN önemli bir bölümünde yağış beklenirken, Bodrum'daki sıcak ve güneşli hava yerli ve yabancı turistlerin sahillere akın etmesine neden oldu. Turistler bol bol denize girdi, güneşlendi.
Yurdun büyük bölümünde sağanak yağış uyarıları yapılırken Bodrum'da hafta sonu sıcak ve güneşli hava nedeniyle sahiller yerli ve yabancı turistlerle doldu. Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının ise 20 derece ölçüldüğü kentte, çocuklar elbiseleri ile denize girmekten çekinmedi, turistler bol bol güneşlenip sıcak havanın tadını çıkardı. Birçok turist ise su sporu yaptı, teknelerle günübirlik mavi yolculuğa çıktı. Hafta sonu için diğer şehirlerden iki günlüğüne tatile gelenler, güneşli ve sıcak havanın keyfine vardı. Bazıları sahilde jimnastik yaptı, güneşlendi. Otellerde kalan turistler ise havuz başlarında animasyon ekiplerinin düzenlediği su eğlencelerine ve yarışmalara katıldı.
Sıcak ve güneşli havanın önümüzdeki haftada da etkisini sürdüreceği, hafta ortasında Bodrum'da hava sıcaklığının 30 dereceye kadar yükselmesinin beklendiği belirtildi.

DHA

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