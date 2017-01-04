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İstanbul Haberi: Yalnız yaşadığı evinde karbonmonoksit gazından öldü

Yalnız yaşadığı evinde karbonmonoksit gazından öldü
13:414 Ocak 2017
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Yalnız yaşadığı evinde karbonmonoksit gazından öldü
Yalnız yaşadığı evinde karbonmonoksit gazından öldü

ÇANKIRI'da evli ve 2 çocuk babası 56 yaşındaki Mehmet Tarzen, köydeki evinde yalnız kaldığı sırada kömür sobasından çıkan karbonmonoksit gazınden zehirlenerek öldü.
Çankırı'ya 10 kilometre uzaklıktaki Aşağı Yanlar Köyü'nde oturan ve daha önce erkek kuaförlüğü yaparken rahatsızlanıp, mesleğini bırakan Bağ-Kur emeklisi Mehmet Tarzen, yalnız yaşadığı evinde ağabeyi tarafından ölü bulundu. Tarzen'in evindeki muhabbet kuşlarının da soğuktan öldüğü belirtildi. Eşi İstanbul'da çalışan ve 2 çocuğunu da 3 gün önce annesinin yanına gittiği öğrenilen Tarzen'in, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirtildi.
Tarzen'in cenazesi, Çankırı'da bugün öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazındatn sonra Aşağı Yanlar Köyü'nde toprağa verildi.

DHA

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