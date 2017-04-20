Yunanistan 80 mültecyi iade etti

TÜRKİYE ile Avrupa Birliği arasındaki iade anlaşması gereği Yunanistan'daki 80 mülteci, deniz yoluyla Muğla'nın Milas İlçesi'ne gönderildi.

AB ile Türkiye arasında varılan anlaşmayla, 20 Mart 2016 tarihinden sonra Yunanistan'a geçen sığınmacıların iadesini öngören Geri Kabul Anlaşması kapsamında mülteci iadeleri sürüyor. Bugün sabah saatlerinde Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'ndan hareket eden feribot, öğle saatlerinde Milas'ın Güllük Körfezi'ne ulaştı. Feribottaki Mynmar, Somali, Eritre ve Afganistan uyruklu toplam 80 mülteci, parmak izleri alınıp ve kayıtları yapıldıktan sonra Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) tarafından sağlık kontrolünden geçirildi.

Mülteciler, işlemlerinin ardından otobüsleri bindirilip, sınır dışı edilmek üzere Kayseri'de toplam merkezine gönderildi.

DHA