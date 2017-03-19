Zeytinburnu'nda trafik kazası: 1 yaralı

ZEYTİNBURNU Topkapı Alt Geçidi'nde akşam saatlerinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan aracın sürücüsü olay yerinden kaçarken, diğer otomobilde bulunan bir kişi hafif yaralandı.

Kaza, Zeytinburnu Topkapı Alt Geçidi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saat 22.30 sıralarında Onuncu Yıl Caddesi üzerinde ilerleyen 34 PK 0743 plakalı araç sürücüsü Aksaray ayrımına geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde seyreden 6 araca çarparak durdu. İsmi öğrenilemeyen sürücü ise kaza sonrası aracını bırakıp kaçtı. Yoldan geçen otomobil sürücüleri bir yandan kazaya karışan araçlara yardıma koşarken, bir yandan da olayı hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri Onuncu Yıl Caddesi Aksaray istikametini kısa süreliğine araç geçişine kapattı. Ayrıca, kaza sonrası Ender Akan'ın kullandığı 16 P 3206 aracın içinde bulunan ve hafif yaralanan Bülent Çetin isimli bir vatandaş olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza da yaralanan Çetin'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ARACIN SÜRÜCÜSÜ KAÇTI



Kazaya karışan Ender Akan isimli bir sürücü, "Burada trafik vardı ve arabalar duruyordu zaten. Bu çok hızlı geliyordu bana vurdu, döndüm bir daha vurdu kaldırıma attı. Sonra öndeki araca ordan da diğerlerine vurdu. Yaklaşık 5 araca vurdu. En büyük hasar bizim aracımzda. Arkada oturan bir yaralımız vardı hastaneye gitti. Aracın içindekiler kaçtılar" dedi. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, polis ekiplerinin de kısa süreli kapattığı yol araç geçişine açıldı. Polis ekipleri, kaza sonrası kaçan sürücüyü ararken, olayla ilgili de soruşturma başlattığı öğrenildi.

DHA