Zıpkınla daldığı denizde kayboldu

İZMİR'in Aliağa ilçesinde, balık avlamak için zıpkın ve fenerle denize dalan 42 yaşındaki Hüseyin Beyaz suda kayboldu. Çeşme'de perdecilik yapan Beyaz'ı arama kurtarma çalışmalarından, geçen cumartesi gecesinden beri sonuç alınamadı.

Çeşme'de perdecilik yapan Hüseyin Beyaz, geçen 4 Şubat'ta, dört arkadaşıyla birlikte Aliağa ilçesine zıpkınla balık avlamaya gitti. Dalgıç kıyafeti giyen Beyaz, arkadaşlarından ikisiyle tüpsüz olarak gece dalışı yaptı. Beyaz, zıpkınla avladığı balıkları kıyıda bekleyen diğer arkadaşlarına getirerek bıraktı. Arkadaşlarının "Yeter bu kadar balık" demelerine rağmen Beyaz, "O kadar yol tepip, Aliağa'ya kadar geldik" diyerek, kendisinin bir kez daha dalış yapacağını söyledi. Dalarak, uzaklaşan Beyaz'ı arkadaşları kıyıdan takip etmeye başladı. Ancak, bir süre sonra Beyaz'ın dalgıç fenerinin ışığının kaybolması üzerine arkadaşları telaşa kapılıp, durumu çevredeki balıkçılar ve sahil güvenliğe bildirerek yardım istedi. Gece boyunca yapılan aramalara rağmen Beyaz'a ulaşılamadı. Arama, kurtarma çalışmalarına ara verilmeksizin devam edilirken halen Beyaz'a rastlanmadı.

Hüseyin Beyaz'ın ailesi ve arkadaşları da Aliağa'ya gelerek, arama-kurtarma çalışmalarını yakından izledi.

DHA