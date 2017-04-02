Zonguldak’ta 'Otizm farkındalık' yürüyüşü

ZONGULDAK'ta, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında yürüyüş düzenlendi.

Karaelmas Otizmli Bireyler Derneği'nce gerçekleştirilen yürüyüşe Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, bazı siyasi parti temsilcileri, otizmli çocuklar, aileleri ile eğitimciler katıldı. Madenci Anıtı’nda toplanan yaklaşık 300 kişi, ‘Her 50 kişiden 1’i otizmli’, ‘Birlikte başaralım engelleri aşalım’, ‘Benden sonra ne olacak’, ‘Farklı ama eksik değil’ yazılı dövizler taşıdı. Kalabalık, Gazipaşa Caddesi'ni takiben Valilik önüne kadar yürüdü. Zonguldak Vosvos Kulübü üyeleri de balon ve bayraklarla süsledikleri 'Vosvos' olarak bilinen eski Volswagen otomobilleriyle yürüyüşe destek verdi.

Dernek Başkanı Salim Tan, otizmin tedavisinin erken tanı ile yoğun ve sürekli eğitimden geçtiğini belirterek, “Erken tanı ve ardından gelecek haftada en az 20 saat özel eğitimle otizmli çocukların hayatlarında büyük fark yaratmak, sağlıklı gelişim gösteren akranları ile birlikte aynı okulda okuyacak seviyeye getirmek mümkün olabilmektedir” dedi.

DHA