Son dakika… İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatıldı… İşte detaylar

CHP'nin öncülük ettiği tarihi Adalet Yürüyüşü'nde kortej İstanbul sınırına dayandı. İstanbul Emniyeti de alarma geçti. Bugün, yarın ve Adalet Buluşması'nın yapılacağı Pazar günü, Anadolu Yakası'nda bazı yollar trafiğe kapatılacak. İşte detaylar...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, CHP’nin ‘Adalet Yürüyüşü’ nedeniyle 7 Haziran Cuma gününden 9 Haziran Pazar gününe kadar kapatılacak yollar ile alternatif güzergahlar şu şekilde belirtildi:

BUGÜN

Bugün saat 08.00’den akşam saat 19:00’a kadar;

– D-100 Çayırova TEM bağlantı yolundan Tuzla İçmeler Köprü’ye kadar Kuzey yol ve Kuzey yan yolu (İstanbul istikameti) ve bu yola çıkan tüm bağlantı yolları trafiğe kapatılacak.

– D-100 Pendik Tersane Köprü’den D-100 Çayırova TEM bağlantı yoluna kadar olan Güney yolun tamamı (Kocaeli istikameti) ve Güney yola çıkan bütün bağlantı yolları trafiğe kapatılacak.

– TEM Otoyolu alternatif olarak kullanılacak.

YARIN

Cumartesi günü saat 05.00’dan konaklama yerine kadar;

– D-100 Piyade Okulu Köprü’den D-100 Tersane Köprü’ye kadar olan Kuzey yolun ve Kuzey Şifa Mahallesi yan yolun (İstanbul istikameti) tamamı trafiğe kapatılacak.

– D-100 Tersane Köprü’den Tuzla Piyade Okulu Köprüsü’ne kadar olan Güney yolun tamamı trafiğe kapatılacak.

– Pendik Tersane Köprü’den Kartal Kumcular Sanayi Caddesi Köprüsü’ne kadar olan Kuzey ve Güney yolun tamamı ve bu yola bağlanan tüm bağlantı yolları trafiğe kapatılacak.

– TEM Otoyolu alternatif olarak kullanılacak.

PAZAR GÜNÜ

Pazar günü saat 05.00’den miting bitimine kadar;

– Pendik sahil yolu İDO önü kavşaktan Maltepe sahil Büyükyalı Köprüsü’ne kadar olan Kuzey ve Güney yollar ile bu yola çıkan bağlantı yollarının tamamı trafiğe kapatılacak.

– TEM Otoyolu, D-100 Karayolu ve minibüs yolu alternatif güzergah olarak kullanılacak.

(DHA)