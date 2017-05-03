Son dakika… Kılıçdaroğlu: Bir partinin başkanı cumhurbaşkanı adayı olmamalı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayında soruları yanıtlıyor.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satırbaşları:

Şunu rahatlıkla ifade edebilirim. Sandıklardan hayır çıktığını tüm dünya kabul ediyor. Sonuçları kabul etmiyoruz, meşru değil. Kaç tane mühürsüz zarf ve oy pusulasının olduğu bilinmiyor.YSK mühürsüz oy kullanıldı diye bir ilçedeki seçimi iptal etti. Yasalar bu kadar açıkken siz nasıl yasanın sayılmaz dediğine siz sayılır diyorsunuz. Bu doğru değil.

(YSK’nın suç duyurusu) Hakimin önüne gidip bu kararları koyacağım. Hatta diğer illerdeki hakimlerin yazdığı muhalefet şerhlerini koyacağım.

Burada kazanan hayırdır. Oylar YSK’da çalındı. Milletin iradesi gasp edildi. YSK sonuçları açıklamadan balkon konuşmaları yapıldı. Hayırın kazandığını biz de bütün dünya da kabul ediyor. AİHM’den gayrimeşruluğun hukuki olarak onaylanmasını bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde başvuruyu yapacağız. Biz sadece hayır oyunu kullananların değil evet diyen vatandaşların da hakkını savunuyorum.

Sandığa gitti bu vatandaşlar hepimiz çağrı yaptık.. Kimisi gitti ‘Evet’e, kimisi ‘Hayır’a bastı. Şimdi bu referandumu gayrı meşru yapıyorsunuz. YSK üyelerinden bir kişi hariç suç duyurusunda bulunacağız.

Üzerinde İlçe seçim kurulu mühürü olmayan zarflar geçersizdir. Bu kadar açık. Parlamento bir yasa çıkarmış sen o yasayı uygulayacaksın. Tam kanunsuzluk hali oluşmamıştır” diyor. Yarı kanununsuzluk diye bir şey demi var? Bunlar hangi hukuk fakültesini bitirmişler. Öbür taraftan çalınan oylar. Bizim çok sayıda itirazlarımız var. Onların bir kısmı düzeltildi. Kalpazanlıktan da haberi yok bunların galiba. Senin oy pusulasının sahtesini mi yapmayacaklar. Niye mühür kullanılıyor. 1982 anayasası yüzde 90 küsür oyla kabul edildi. Hala da tartışıyoruz o kadar oya rağmen. Bir yasanın yürürlükte olmasıyla gayrı meşrutiyeti arasında fark var. Bu da aynı onun gibi. Yürürlüğe girdi ama gayrı meşrudur.

16 NİSAN REFERANDUM SONUÇLARI

Demokrasiden yana herkes ‘Hayır’ oyu verdi. Herkesin düşüncelerini ifade edebileceği Türkiye ortak arzu. Verilen mesaj şu “Biz kendi ülkemizde demokrasi, birlikte yaşamak istiyoruz”.. HDP ile MHP’nin aynı oyda buluşmaları çok değerlidir. Gidip ‘Evet’ verip vebalin altında kalmamam diyip ‘Hayır’ oyu kullananlar var. Eşitsiz olanaklara rağmen YSK’ya rağmen bu insanların en azından yüzde 49’u gitti hayır dedi. Toplumsal uzlaşma oluşturulmalıdır. Vatandaşın desteğini almamız lazım.

Binali Bey OHAL’de olmayacak demişti bilakis OHAL zamanı referandum yaptık. Sakıncalarını önümüzdeki günlerde göreceğiz. İlk sakıncasını gördük Cumhurbaşkanı, partili Cumhurbaşkanı oldu.

Evet oyu kullanan vatandaşlarımızda saygın vatandaşlardır. İçeriye girdim Evet oyuna bastım büyük bir pişmanlık duydum diyenleri de gördüm. Bu kadar yetki bir kişiye verilir mi diye.

BÜYÜKŞEHİR’DEN NASIL BU KADAR HAYIR OYU ÇIKTI?

Büyük kentlerde yaşayanlar hayatı daha hızlı sorgulayabiliyorlar. Can ve mal güvenliğinin bir kişiye verilmesinin yaratacağı sorunların farkındalar.

48.6’YA LİDERLİK ETTİM DİYOR MUSUNUZ?

Biz öteden beri partili cumhurbaşkanı istemedik. Cumhurbaşkanı dedğiöiz toplumun her kesimini kucaklamalı. cumhurbaşkanı unvanını alıyorsanız devlette çift başlılık olur. Ben bir mahkemeye hakim tayin edersem o mahkeme aadalet dağıtır mı? Şu anki anaysadan bir madde okuyayim “Türkiye cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, üzerine aldığım görevi tarafsızlıkla yöneteceğim, büyük Türk milleti ve tarih huzurunda namusum ve şerefim üzerine and içerim”

Abdullah Gül istifa etti partisinden gitti cumhurbaşkanlığı yaptı. Kimse itiraz etti mi? Hayır. İki futbol takımı var bir takımın içinden birine gel sen hakem ol arkadaş. O tarafsız olabilir mi yapabilir mi? Yapamaz. 80 milyonun cumhurbaşkanlığı yapacak kişi nasıl olur parti üyesi olur.

ADAY OLACAK MI?

Önümüzde uzun bir süre var. Biz CHP olarak çok farklıyız. Kurultayımız var. Lider gidince parti biter. CHP dünyanın en köklü partilerinden biridir. Bu yüzde 49 CHP’nin oyu mudur hayır. İnsanlarla görüşeğiz, konuşacağız.

Sayın Baykal’ın açıklamalarını saygıyla karşılarız. Kimin cumhurbaşkanı aday olacağı oturuluru konuşulur belirlenir. Öneriler eksikler hepsini konuşacağız. Ben şöyle olacak dicem öyle olacak. Yok öyle birşey. Yetkili kurulla biraraya geleceğiz öyle belirleyeceğiz.

EKMELEDDİN İHSANOĞLU TERCİHİ

Bu kez sadece kurulumuz değil diğer siyasi partiler sivil toplum kuruluşları bunları konuşacağız. Hepimiz güçlü bir demokrasiyi savunuyorsak o çerçeve de aday belirlenecek. Geriye dönsem yine arkasında dururum. Dünyada tanınan sevinen bir insandır. Bugün olsa dışlanan bir Türkiye değil kucaklanan bir Türkiye olurduk. Ender yetişen bilim insanlarından biridir.

CUMHURBAŞKANI ADAYI NİTELİKLERİ

Türkiye’nin temel değerlerine inanacak. Sivil toplumun, kurumların vazgeçilmez değerler olduğuna inanacak. Kimseye inancından ayırım yapmayacak. Herhangi bir yere gittiğinde saygı duyulacak. Bu nitelikte olan insanları bir dayatma kültürü yapmayacağız oturup konuşacağız. Belki birden fazla aday çıkacak.

ABDULLAH GÜL ADAY OLUR MU?

Bu süreçte isimlerin konuşulması doğru değil. Süreç kendi içinde gelişir. Sayın Gül ister mi istemez mi bilemem. Ben gideceğim partilerle konuşacağım. Hayır oyu veren demokrasiden yana olanlarla konuşacağım. Doğmamış çocuğa don biçilmez diye söz vardır. O takvim içerinde hareket edeceğiz. Kişisel hırsları olmayacak, 80 milyonu kucaklayacak isimler arayacağız.

KAPIYA KOYARIM AÇIKLAMASI

Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bizim partimizde bütün arkadaşlar kendi fikirlerini söyleyebilir ama hiçkimse kendisini partinin üzerinde göremez. Partiyi kim yıpratırsa kapının önüne koyacağım. Parti benim değil Türkiye halkının partisi. Hep bana şu eleştiri gelirdi. ‘Bu kadar da demokrasi olmaz’ madem vatandaş böyle diyor ben de kapının önüne koyarım dedim. Her kafadan bir ses çıkmaz. Oturup parti için, ülke çalışacaksın. Kısır çekişmeler yapanın partide yeri yoktur. Ne yaparsan yap kardeşim ya oturacaksın bu ülke için çalışacaksın gideceksin taşeron işçinin, çiftçinin derdini dinleyeceksin. Bunları partinin içinden ayıklayacağım. Bir dedikodu partisi kurabilirler. Sabaha kadar dedikodu yapabilirler.

Kim nasıl yorumlarsa yorumlasın. Kişiler üzerinden tartışma yapmayı doğru bulmuyorum. Benim A’yı ya da B’yi suçlamam disiplin kurulunu etkileyebilir. Bizim görevimiz nedir tüzüğe aykırı bulduğumu olaylar varsa disiplin kuruluna sevk ederiz. Bu arkadaşımız PM üyesi olduğu için MYK olarak ceza veremiyoruz.

Benim en iyi dostum bana eksikliklerimi gelip söyleyendir. Benim arkamdan konuşan değil. Bir referandum sürecinden geçmişiz. Tüm Türkiye’yi kucaklamışız. Biz bunları bir tarafa bırakmışız. Arkadaşlara şu talimatı verdim önümüzdeki 2 ay içerisinde gittiğiniz bütün STK ve evlere tekrar gideceksiniz. Gidip hepsine teşekkür edeceksiniz. Bir süre sonra tekrar gideceğim.