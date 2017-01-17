Son dakika… Reina saldırganı hakkında açıklama

Yılbaşı gecesi Reina'yı kana bulayan terörist İstanbul Esenyurt'taki bir site polisin başarılı takibiyle yakalandı. İstanbul Valiliği ile Emniyet Müdürlüğü saldırgan ve operasyonla ilgili açıklama yapıyor. Dünya basını Vatan Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamayı canlı yayınlarla aktarıyor.

Yılbaşı gecesi Reina'yı kana bulayan terörist İstanbul Esenyurt'taki bir site polisin başarılı takibiyle yakalandı. İstanbul Valiliği ile Emniyet Müdürlüğü saldırgan ve operasyonla ilgili açıklama yapıyor. Dünya basını Vatan Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamayı canlı yayınlarla aktarıyor.

İstanbul Valisi Vasip Şahin ile İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Reina katliamını düzenleyen IŞİD’li ‘Abu Muhammed Horasani’ kod isimli Abdulkadir Masharipovortak’ın yakalaması ve 4 kişinin gözaltına alınmasına ilişkin ortak açıklama yapıyor. Saldırganın Özbekistan vatandaşı olduğunu belirten Vali Şahin, “Terörist suçunu kabul etmiştir. Parmak izi de bizdekiyle aynı çıkmıştır. Şimdi izah edebileceklerimiz bunlar” diye konuştu. Vali, saldırganın IŞİD üyesi olduğunun “net” olduğunu söyledi. İstanbul Valisi Vasip Şahin’in açıklamalarından satır başları şöyle:

Değerli basın mensupları

Saat 02.15 sularında Ortaköy semtinin bir gece kulübünde bildiğiniz üzere menfur bir terör eylemi meydana gelmiş ve 39 insanımızı orada yitirmiş durumdayız. O saldırıyı gerçekleştiren hainle ilgili o günden bu tarafa İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz çok ciddi bir çalışma yürüttü ve bu gece Esenyurt’ta yapılan operasyonla bu menfur saldırının faili yakalanmış durumda. Fail, Abdulkadir Masharipov, kod adı Ebu Mohammed Horasani, Özbekistan doğumlu, 1983 doğumlu. Afganistan’da eğitim almış ve 4 dil bilen iyi yetiştirilmiş bir terörist. Ülkemize 2016’nın ocak ayı içerisinde geldiği tahmin ediliyor. Operasyon yapılırken 7 bin 200 saat kamera incelemesi yapıldı, 2 bin polisimiz görev aldı ve Konya, Hatay ve İzmir’de istihbarat daire başkanlığının da desteğiyle ortaklaşa bir operasyon gerçekleştirildi. Terörist İstanbul’a geldiğinde önce Başakşehir’de ev kiralıyor, sonra 1-2 ev değiştirmek suretiyle kendini gizlemeye çalışıyor. Olay günü de Zeytinburnu’ndan geliyor. Arkadaşlar gerçekten polisimiz çok büyük bir emek sarf etti ve bu çalışma boyunca yaklaşık 152 adrese operasyon düzenlendi, 50 şahıs gözaltına alındı. 168 yabancı terörist olma şüphesine binaen gerekli işlemler yapılması için ilgili mercilere teslim edildi. Teröristle 190 bin ABD doları ele geçirildi. 2 adet tabanca ve 2 adet drone ve sim kart var.

“Terörist suçunu kabul et, parmak izi de uyuyor”

Terörist suçunu kabul etmiştir. Parmak izi de bizdekiyle aynı çıkmıştır. Şimdi izah edebileceklerimiz bunlar. Emniyet teşkilatımıza başta il müdürlüğümüz olmak üzere tüm birimlerimize teşekkür ediyorum. Temennimiz böyle bir olayın bir daha yaşanmaması, elimizden gelen tedbirleri en üst seviyede alıyoruz.

Arkadaşlar teröristle birlikte bir Iraklı erkek şahıs, üç bayan değişik ülkelerden Mısır’dan Afrika’dan olmak üzere ele geçirilmiş durumdalar. Gözaltındalar şu an. Örgüt bağlantısı olması ihtimali çok yüksek, bir teröristle aynı evde bulunuyorlardı.

Nasıl yakalandığı hakkında detay verebilir misiniz?

O civarda arkadaşlarımızın takipleri devam ediyordu. Burada 5 adresi dün takip ettiler ve operasyonlarını artırdılar. Neticede o beş adresten birinde ele geçirildi. Tabii ki bu saldırgana o gün yardım eden birileri var, biz bunları araştırmaya devam ediyoruz. Sorgulama sırasında açığa çıkacaktır.

Terörist ocak ayında nasıl girdi?

Ocak ayında illegal giriş yapılmış, Doğu sınırlarımızdan yapıldığına yönelik tahliller var. Bunun DAİŞ adına yapıldığı belli. Sorgulama devam ettikçe detayları da ortaya çıkacaktır.