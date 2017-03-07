Son dakika… Sendikacıları taşıyan otobüs devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bursa'nın İnegöl İlçesi yakınlarında, Türk Metal- Sen üyesi işçileri taşıyan otobüs devrildi, 7 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.

Ankara’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamasına giden Türk Metal Sendikası 1 No’lu Şube üyesi kadın işçiler 4 otobüsle Bursa’dan yola çıktı.

Bursa’nın İnegöl ve Bilecik’in Bozüyük ilçeleri arasındaki Osmaniye Köyü Mezitler Mevkii’nde gelindiğinde sürücü Mehmet Tüzün yönetimindeki 16 KT 064 plakalı otobüsün direksiyon kontrolünü yitirdi.

Devrilen otobüste ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 35 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla, hastanelere kaldırıldı.



ANITKABİR’E GİDİYORLARDI

Otobüsteki yolcuların, Mudanya’da bir otomotiv yan sanayii üretimi yapan fabrikanın çalışanları olduğu ve Kadınlar Günü etkinliği dolayısıyla Ankara’ya Antkabir’e gittikleri belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Metal Sendikası’nın Genel Başkanı Kavlak’ı arayıp taziye dileğinde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Metal Sendikası’nın Genel Başkanı Pevrul Kavlak’ı bugün telefonla arayarak, otobüs kazasında hayatlarını kaybeden işçiler için taziye dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Metal Sendikası üyesi kadın işçileri Bursa’dan Ankara’ya götürmekte olan otobüsün yolda kaza yaptığına ilişkin haberin duyulmasının ardından Kavlak’ı telefonla aradı. İlk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiği kazanın kendisini derinden üzdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, elim kaza nedeniyle Türk Metal Sendikası camiasına başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kazada hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifa temennisinde bulunduğu belirtildi. Kazanın ardından, Türk İş’e bağlı Türk Metal Sendikası’nın yarın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde yarın Ankara’da düzenlemeyi planladığı 22.Kadın İşçiler Büyük Kurultayı etkinliklerin de iptal edildiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 8 Mart’ta söz konusu kurultaya katılarak bir konuşma yapması beklenmekteydi.

DHA