Son dakika: Sosyal medyada hızla yayılan ‘Evet oyu’ görüntüsü çok tartışıldı

Cumhuriyet tarihinin en önemli referandumunda milyonlarca vatandaş ‘evet’ ya da ‘hayır’ diyerek kendi geleceğini belirlemek için bugün sandık başına gidiyor. Ancak sandık güvenliği her seçimde olduğu gibi bu seçimde de en çok endişe edilen konuların başında geliyor.
Şanlıurfa’da kaydedildiği öne sürülen çarpıcı görüntülerde, sandık görevlisi olduğu sanılan kişi ya da kişiler önlerinde bulunan, üzerlerinde ‘evet-hayır’ yazılı tercih pusulalarına “oh… oh…” diyerek ‘evet oyu’ veriyor.
Görüntüleri sosyal medyada paylaşan kaynaklar ise, sandık görevlilerinin tutanak tutulmasına izin vermediklerini belirtiyor.
Yetkililerden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.