Son kamuoyu araştırmasından çarpıcı sonuçlar

16 Nisan'da yapılacak olan yeni anayasa referandumu ile ilgili son yapılan ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi'nin düzenlediği kamuoyu araştırmasında, '16 Nisan Anayasa değişikliği referandumunda ne yönde oy kullanacaksınız?' sorusuna yanıt verenlerin yüzde 42.4'i 'evet' yüzde 57.5'i ise 'hayır' yanıtını verdi.

16 Nisan'da yapılacak olan yeni anayasa referandumu ile ilgili son yapılan ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi'nin düzenlediği kamuoyu araştırmasında, '16 Nisan Anayasa değişikliği referandumunda ne yönde oy kullanacaksınız?' sorusuna yanıt verenlerin yüzde 42.4'i 'evet' yüzde 57.5'i ise 'hayır' yanıtını verdi.

2017 referandum anketiyle ilgili son açıklanan sonuç Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi’nden geldi. Avrasya Araştırma’nın 3-9 Mart arası 26 il ve ilçede 8 bin 120 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Anket, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Konya, Kayseri, Aydın, Bursa, Tekirdağ, Van, Mardin, Şanlıurfa, Adana, Zonguldak, Balıkesir, Manisa, Malatya, Ağrı, Samsun, Trabzon, Kastamonu, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Kırıkkale ve Kocaeli’de yapıldı.

Yapılan araştırmaya göre, “Bugün, milletvekili genel seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna vatandaşların, yüzde 45 AKP, yüzde 31 CHP, yüzde 10.3 HDP, yüzde 9.6 MHP diyerek yanıt verdi.

“16 Nisan Anayasa değişikliği referandumunda ne yönde oy kullanacaksınız?” sorusuna ise yanıtlar yüzde 42.4 evet, yüzde 57.5 hayır yönünde oldu.

İşte ankette diğer sorular ve verilen yanıtlar…



