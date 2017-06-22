Bitlis’ten kötü haber: İki asker şehit

Bitlis'in Tatvan İlçesi kırsalında güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Şuayip Şiltepe ile Uzman Çavuş Talat Bildirici kaldırıldıkları Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Bitlis’in Tatvan İlçesi Anadere bölgesinde operasyonda olan askerler bugün sabaha karşı bir grup PKK’lı teröristle karşılaştı. Çıkan çatışmada 3 asker yaralandı. Yaralı askerler, bölgeden alınarak Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Ancak yaralı askerlerden Piyade Uzman Çavuş Şuayip Şiltepe ile Uzman Çavuş Talat Bildirici yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olurken, diğer askerin tedavisinin sürdüğü belirtildi. Bölgede PKK’lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyonlar sürüyor.

Genelkurmay Başkanlığı’ndan çatışma ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

“22 Haziran 2017 tarihinde Bitlis ili Tatvan ilçesi kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan 2 kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Operasyon esnasında yaralanan bir kahraman silah arkadaşımızın tedavisi kaldırıldığı Tatvan Devlet hastanesinde devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah´tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz.”

SAMSUN’DA YAS

Bitlis'te terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Samsunlu Piyade Uzman Çavuş Şuayip Şiltepe'nin acı haberi memleketi Samsun'a ulaştı. Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Şuayip Şiltepe’nin acı haberi Vezirköprü ilçesi Karabük Mahallesi'nde oturan ailesine yetkililer tarafından verildi. Şehidin evine dev Türk bayrağı asıldı. Bekar olan Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Şuayip Şiltepe'nin 8 kardeşten üçüncüsü olduğu öğrenildi. Piyade Uzman Çavuş Şuayip Şiltepe'nin Vezirköprü ilçesi Karabüklü Mahallesi’nde ikindi namazı sonrası toprağa verileceği bildirildi.

Adana’ya şehit ateşi düştü

Bitlis’in Tatvan ilçesi kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda yaralanarak hastaneye kaldırılan Adanalı Uzman Çavuş Talat Bildirici şehit oldu. Şehidin Adana’daki babaevine Türk bayrağı asıldı.

Tatvan ilçesi kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan Uzman Çavuş Talat Bildirici (26) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şehit Uzman Çavuş Talat Bildirici’nin (26) ilçeye bağlı Çamdere Mahallesi’ndeki babası Ali annesi Müzeyyen Bildirici’ye acı haber askeri yetkililer tarafından verildi.

Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asılırken, 2 kardeşi bulunan Talat Bildirici’nin geçtiğimiz yıl dünya evine girdiği, eşi Şeyda Bildirici’nin 6 aylık hamile olduğu öğrenildi.