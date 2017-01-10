TBMM’de ‘Açık oylama’ skandalı sonrası oylama tekrarlanacak mı?

Dün gece herkesin gözü önünde, videolarla ve fotoğraflarla tespit edilen açık oylama skandalından sonra halk soruyor? Oylama iptal edilecek mi? Anayasa bu konuda apaçık gerçeği ortaya koydu.

Dün gece herkesin gözü önünde, videolarla ve fotoğraflarla tespit edilen açık oylama skandalından sonra halk soruyor? Oylama iptal edilecek mi? Anayasa bu konuda apaçık gerçeği ortaya koydu.

Yapılan açıklamaların gerçekliğini araştıran sivil toplum plartformu olan ‘Doğruluk Payı’ dün gece ‘Anayasa Görüşmeleri’nde yaşanan ve tartışma konusu olan açık oylama ile ilgili “Açık oy kullanılmasının Anayasa’ya aykırı olduğunu ilgili ana maddesini gözler önüne sererek açıkladı. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ise katıldığı televizyon programında açık oylamanın Anayasa’ya aykırı olmadığını ve Anayasa Mahkemesi tarafından iptal nedeni olmadığını söylemişti.

İşte Doğruluk Payı’nın yaptığı açıklama…

“Gizli oylama özellikle anayasa değişikliği gibi temel konularda oldukça önemli olan bir pratik. Nitekim, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk çok partili seçimleri olan 1946 genel seçiminde de oylamanın açık, ancak sayımın gizli yapılmış olması, ilerleyen yıllarda bir dizi eleştiriye hedef olmuştu. Dahası, 1950 yılında yapılan seçimlerde gizli oy, açık tasnif (sayım) yönteminin kullanılmasıyla, 1950 genel seçimleri ilk demokratik seçim olarak kabul edilmişti.



Anayasa'nın 175. Maddesine göre anayasa değişiklikleri Genel Kurul'da iki defa görüşülüp, gizli oylama yoluyla oylanıyor. Yani milletvekilleri, oylarını kimseye göstermeden ve açıklamadan kullanabiliyorlar. Burada amaçlanan şey ise, milletvekillerinin partilerinin duruşu dışında bir kararları olması durumunda, bunu hayata geçirebilmesini sağlamak. Canikli'nin iddiasında anayasa değişikliğine dair teklif veren vekillerin de aslında oylarının belli olduğu kabulü var. Bu anlamda pratikte teklifi veren milletvekillerinin gizli oylama olsa dahi oylarının ne olduğu bilinmekte. Ancak anayasal olarak bakıldığında, 175.maddedeki hüküm oldukça net bir şekilde, gizli oylamayı işaret etmekte.”

Konuyla ilgili TBMM İç Tüzüğü'ne bakıldığında da aynı durumun söz konusu olduğu, gizli oylama hükmü olduğu görülüyor.

Sosyal medya kullanıcıları dün gece yaşanan ‘Açık oylama’ skandalı sonrası böyle isyan etmişti!

Bu oylamanın anayasaya aykırı yapılmasını anayasa mahkemesine taşımak mümkün müdür? Yoksa kader deyip susacak mısını? @kilicdarogluk — MüNFeRiT KaRTaL (@sgrcobanidevesi) 10 Ocak 2017

Anayasaya aykırı davranmak hatta ezip geçmek anayasal düzeni bozmak sayılmaz mı? Asıl terör bu değil mi? — Los Kaangeles (@SKaanBostanci) 10 Ocak 2017