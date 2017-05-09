TEM Polisi’nden PKK’ya darbe

İstanbul TEM Polisi, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik önemli bir operasyon düzenledi. Baskında 17 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) İstihbarat birimlerinin verdiği bilgiyle harekete geçti. TEM ekiplerine gönderilen bilgide, bölücü terör örgütü PKK üyesi 17 şüphelinin ismi bildirildi. Şüphelilerin isimlerinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde yapılan operasyonlarda ele geçirilen dijital malzemelerde yer aldığı belirtildi. TEM Polisi şüphelilerin adreslerini belirledi. Bir süre takip edilen 17 kişinin yakalanması için dün operasyon kararı alındı. TEM Operasyon Timi ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri eş zamanlı olarak belirlenen adreslere girdi. Aranan şüphelilerden 10’u gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheliler Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.