TEM’de kar kabusu

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece de yoğun şekilde devam etti. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan çok sayıda sürücü Tem Otoyolu'nda mahsur kaldı.

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece de yoğun şekilde devam etti. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan çok sayıda sürücü Tem Otoyolu'nda mahsur kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gecede yoğun şekilde devam etti. Karayolları ekiplerine ait araçlar herhangi bir olumsuzluğa karşı kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı.

Bazı sürücüler araçlarını yol kenarına bıraktığı görüldü. Kar lastiği ya da zinciri olmayan sürücüler yolda kaldı.

“TEDBİRSİZLİKTEN BUNUN CEREMESİNİ BİZ ÇEKİYORUZ”

TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa yol ayrımında ise çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.

Sürücüler saatlerce araç içerisinde kurtarılmayı bekledi . Bir ambulans ise yolda mahsur kalan araçların arasından güçlükle ilerlediği görüldü. Yolda mahsur kalan sürücü Necmettin Keskin, “Durumu görüyorsunuz. İstanbul böyle, hazırlıksız yakalandık.

Daha önce akşam dokuz gibi kaldık bıraktık aracı yürüyerek gittik. Tekrar arabayı çıkartmaya geldik. Bayağı uzun süre kar yağacak.

Aracın burada kalmasını istemedik. Kar lastiğimizde yok. Tedbirsizlikten bunun ceremesini biz çekiyoruz” dedi.

Başka bir sürücü ise ” Şuan bir saati geçti. Buradayım halen bekliyorum. Yollar kaygan, arkadaşları bekliyoruz. Yollarda tuzlama, küreme çalışmaları yok. Belediye nasıl böyle çalışıyor” dedi. DHA