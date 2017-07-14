TEOG tercih işlemleri ne zaman yapılacak TEOG tercih robotu nasıl kullanılır?

Doğru bir lise seçmek için en doğru tercihi yapmak isteyen öğrenciler TEOG tercih robotu ile kendileri için en iyisini bulmaya çalışıyor. Öğrenciler, buradan çıkardıkları sonuçları ele alarak TEOG tercih işlemlerini tamamlayacak. Peki, TEOG tercihleri ne zaman gerçekleşecek? İşte, taban puanlar ve ayrıntıları

TEOG tercihleri ne zaman yapılacak sorusu, öğrenciler tarafından sorgulanmaya başlandı. TEOG tercih robotu ile lise seçimlerini kolayca listeleyebilecek olan adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı sistemi kullanacak.

TEOG tercih robotu MEB üzerinden kullanılacak

Öğrenciler 14-24 Temmuz tarihlerinde 25 okula kadar tercih yaparak tercih işlemlerini ortaokul müdürlüklerine onaylatacaklar. Bu onaydan sonra işlem tamamlanmış olacak. Öğrencilerin tercih değişikliklerini okul müdürlüklerinde onaylatma işleminden önce yapmaları gerekiyor. Ortaöğretime yerleştirmeye esas puanla öğrenci alan okulların önceden belirlenmiş kontenjanlarına, ortaöğretime yerleştirmeye esas puan ve puan üstünlüğüne dayalı olarak öğrencilerin tercihleri doğrultusunda merkezi yerleştirme gerçekleştiriliyor.

TEOG YERLEŞTİRME SONUÇLARI 11 AĞUSTOS'TA

Ortaöğretime yerleştirmeye esas puanların eşit olması halinde, AOSP, eşitliğin devam etmesi hâlinde sırasıyla 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki YBP üstünlüğü, eşitliğin devam etmesi hâlinde tercih önceliği, yine eşitliğin devam etmesi hâlinde okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı, bunların da eşit olması hâlinde ise öğrencinin doğum tarihine göre yaşça küçük olanların önceliği dikkate alınıyor. 11 Ağustos tarihinde de yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar açıklanacak. 14-18 Ağustos, 21-23 Ağustos ve 28 Ağustos-6 Eylül 2017 tarihlerinde ise yerleştirmeye esas nakil işlemleri gerçekleştirilecek.

BOŞ KONTENJANLAR VE NAKİL

Okulların boş kontenjanları, 11 Ağustos 2017 tarihinde ilan edilecektir.

Yerleştirmeye esas nakil işlemleri için tercih başvurular ise,

• 14-18 Ağustos 2017,

• 21-25 Ağustos 2017,

• 28 Ağustos-6 Eylül 2017 tarihlerinde olmak üzere 3 kez yapılacaktır.

Yerleştirmeye esas nakil işlemlerinin sonuçları,

• 21 Ağustos 2017

• 28 Ağustos 2017

• 8 Eylül 2017 tarihlerinde e-okul.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

İLGİLİ HABER TEOG tercihleri için geri sayım: Lise puanları ve yüzelik dilimler (MEB)