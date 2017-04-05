TGRT'ye anket şirketleri konuk oldu: 'HAYIR' önde ama...

TGRT'de yayınlanan ‘Meselenin İç Yüzü' programına katılan Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı ve Konsensus Araştırma Başkanı Murat Sarı, referandumla ilgili yapılan son anketleri açıkladı ve tahminlerde bulundu.

Sonar Araştırma Başkanı Bayrakçı, “Evet ve Hayır kafa kafaya gidiyor. Hayır kıl payı önde. Sandıklar birkaç kez sayılabilir” diye konuştu.

Bayrakçı, “Yüzde 51 Hayır, yüzde 49 Evet görüyoruz ama yüzde 51 Evet, yüzde 49 Hayır da çıkabilir” dedi.

Konsensus Başkanı Murat Sarı da kendi anketlerini açıkladı. Konsensus'un son anketi de Sonar'la aynı; yüzde 49 Evet, yüzde 51 Hayır.