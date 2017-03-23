Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

TRT resmen Avrupa’dan ‘ayrıldı’

TRT, 8 yıldır en büyük ortaklarından olduğu Türkçe dahil 10 dilde yayın yapan ve "Avrupa'nın CNN'i" olarak bilinen Euronews'ten Bakanlar Kurulu kararı ile ayrıldı.
Sozcu.com.tr
08:2323 Mart 2017
Gündem
TRT resmen Avrupa’dan ‘ayrıldı’
TRT, 8 yıldır en büyük ortaklarından olduğu Türkçe dahil 10 dilde yayın yapan ve "Avrupa'nın CNN'i" olarak bilinen Euronews'ten Bakanlar Kurulu kararı ile ayrıldı.

1991’deki körfez savaşı sonrası ABD merkezli CNN kanalına ‘alternatif’ olarak kurulan ve TRT’nin de 2009 yılında katıldığı uluslararası yayın kuruluşu Euronews SA’da ile yapılan ortaklık resmen bitti. Bakanlar Kurulu kararı ile TRT, en büyük dördüncü hissidarı olduğu Euronews’ten resmen ayrıldı.

TRT, euronews'in en büyük dördüncü ortağıydı.

TRT, euronews’in en büyük dördüncü ortağıydı.

TRT 2009 YILINDA KATILMIŞTI

TRT, Şubat 2009’da Euronews ile sağladığı anlaşma ile kanalın bir hissedarı haline gelmiş ve kanalın denetim kurulu olan SOCEMIE’ye katılmıştı. TRT bu anlaşma ile satın aldığı %15,70 hisse ile France Télévisions (25.37%), RAI (22.84%) ve RTR (16.94%) kanallarından sonra dördüncü ana hissedar konumuna gelmişti. Euronews, Türkçe olarak ilk yayınını ise 30 Ocak 2010 tarihinde gerçekleştirmişti.

Son güncelleme: 08:2523.03.2017
Göztepe’nin yatırımcıların gözdesi olmasının 5 nedeni
Keşfet

Göztepe’nin yatırımcıların gözdesi olmasının 5 nedeni

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar