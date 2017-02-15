Türkiye’nin en büyük hayvan kurtarma operasyonunda mutlu son

İstanbul Beykoz'a bağlı Dereseki Mahallesi'ndeki sondaj kuyusuna düşen Kangal yavrusu 10. gün sonunda sağ olarak kurtarıldı. Kuyu adı konulan köpeğin kurtarılma anında yaşanan mutluluk kameralara böyle yansıdı...

Beykoz'un Dereseki Köyü'nde 70 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşen yavru köpek kurtarıldı. Yaklaşık 30 santimetre çapında 70 metre derinliğindeki kuyuya düşen köpeği kurtarmak için 10 gündür ekipler uğraşıyordu.

İtfaiye, TTK, İBB, AFAD, veterinerler ve hayvanseverlerden oluşan yaklaşık 50 kişilik grubun gece gündüz süren çalışmaları, bu sabah saat 05:00 sıralarında küçük köpeğin sağ salim kurtarılmasıyla mutlu sona erdi.

Türkiye’nin en büyük hayvan kurtarma operasyonuna katılan ve evlerine bile gitmeden, çok zor koşullar altında pes etmeyip çalışmalarını sürdüren ekibin o anlarda yaşadığı mutluluk kameralara yansını. Sevinçten zıplayanlar birbirlerine sarılıp ‘Kuyu’ köpekle fotoğraf çekildiler.

KURTARMA ÇALIŞMALARINA ÖMÜR GEDİK DE KATILDI

14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel Nişantası’nda sahne alan Ömür Gedik, sahne biter bitmez Beykoz’a ‘kuyu’nun yanına gitti ve kurtarma çalışmalarına katıldı.

Sabah 05.50’de müjdeli haberi veren Gedik, mutluluk görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Köpeğin kurtulduğu an herkesin mutluluğu yüzlerinden okunuyordu.

Gerdik, bu anları sosyal medyadan; “Ve o anlar… Sabaha karşı 05.50… AFAD, TTK, itfaiye, İBB, veterinerler, mag, emeği geçen herkese teşekkürler… Toplu bir fotoğrafımız olsun isterdim bu yüreği güzel insanlarla ama olmadı… Onlar başardı, biz sadece manevi destek verdik… Kahramanların hepsinin ellerinden öpüyorum” notuyla paylaştı.