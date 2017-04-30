Tuzla’daki askeri arazi için konut imarı çıktı

İstanbul’da bir askeri alan daha imara açıldı. Tuzla’daki Jandarma Komando Tabur Komutanlığı Kışlası’nın yanındaki arazi konut imarına açıldı.

Süreci başlatan 2014 yılında imzalanan bir protokol oldu. Söz konusu 5 bin metrekarelik parselin mülkiyeti, İstanbul Jandarma Bölge Komutanlığı ve Tuzla Belediye Başkanlığı arasında imzalanan protokolle 2015'te Tuzla Belediyesi'ne geçti. 2016 ocak ayında yapılan plan değişikliği ile askeri arazi, önce “belediye hizmet alanı”na alındı. Buraya belediye hizmet binası, itfaiye, semt pazarı, aile sağlığı merkezi, halk eğitim merkezi, gençlik merkezi, çay bahçesi yapılacaktı. Ancak belediye bir yıl sonra bu araziye konut yapmaya karar verdi ve bu talebini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) iletti. İmar planı değişikliği nisan ayında İBB Meclisi gündemine geldi. Plan değişikliği oy çokluğu ile kabul edildi.

Değişikliğe karşı çıkan CHP'li Meclis Üyesi Tarık Balyalı “İktidarın imar hırsı ne yazık ki durdurulamıyor. Kısa bir süre önce masumane bir talepmiş gibi önümüze gelen askeri alanın belediye hizmet alanına alınmasıyla ilgili rapora ‘kısa zamanda imara açılabilir' kaygısıyla karşı çıkmıştık. Ne yazık ki bu kaygımızda haklı çıktık” dedi. Askeri alanı kademe kademe imara açan plan değişikliğine sadece CHP değil İBB'nin kendi birimleri de muhalefet etti. Değişikliğe ilişkin birçok kurum olumsuz görüş bildirdi. İBB'nin Planlama Müdürlüğü de bu teklifi, şehircilik ilkelerine

aykırı buldu.