Uğur Dündar’ın ‘yürüyüş’ anısı

"O zamanlar böyle yürüyüş ayakkabısı filan yok. Ayakkabılar sert, çok sıkı. Vurmuş ayaklarımızı. Eve döndüm. Babam da başkomiserdi. Ayakkabıları gördü. Memur adam. 'Ne bu ayakkabıların hali' dedi. Çıkardım ayakkabıları, ayaklarım kan içinde... Bir hafta terlikle gezdim..." Adalet Yürüyüşü'ne katılan Uğur Dündar'ın gençlik anısı dinleyenleri gülümsetti.

15 Haziran Perşembe günü Ankara Güvenpark'tan yola çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğündeki adalet korteji, dokuzuncu gününde de İstanbul'a doğru yürüyüşüne devam ediyor. Adalet Korteji dokuzuncu günün ‘uzun molasını’ İstanbul’a yaklaşık 270 kilometre kala Yeniçağa ilçesi mevkiinde verdi. Korteje bugün Sözcü gazetesi yazarı duayen gazeteci Uğur Dündar da katıldı.

“BİR HAFTA TERLİKLE GEZDİM”

Dündar’ın mola sırasında anlattığı ‘yürüyüş’ anısı ise korteje renk kattı. İşte Dündar’ın gülümseten o anısı; “1963 yılında üniversitede bir haksızlık üzerine ‘ne yapalım diye’ düşündük. ‘Ankara’ya yürüyelim’ dedi, biri. ‘Ankara’ya Ankara’ya’ diye bağırmaya başladı gençler. Ve biz İstanbul’dan Ankara’ya yürümeye başladık. Yola 350 kişi çıktık. Ama sonra bir baktık 150 kişi kalmışız. Bostancı tüneline geldik. Bir başkomiser geldi. Bizi çevirdi. ‘İzinsiz yürüyorsunuz. Sizi buraya kadar izledik ama yeter artık. Dönün evinize’ dedi. O zamanlar böyle yürüyüş ayakkabısı filan yok. Ayakkabılar sert, çok sıkı. Vurmuş ayaklarımızı. Eve döndüm. Babam da başkomiserdi. Ayakkabıları gördü. Memur adam. ‘Ne bu ayakkabıların hali’ dedi. Çıkardım ayakkabıları, ayaklarım kan içinde… Bir hafta terlikle gezdim…”