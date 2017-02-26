Vekiller makam aracıyla 4 milyon km yol yaptı!

Meclis’in makam aracı tahsis ettiği 71 vekil, 3 milyon 956 bin 286 km yol gitti Bu, dünyanın etrafında 98 tura denk geliyor. Maliyeti ise 1 milyon 363 bin TL…

Meclis’in makam aracı tahsis ettiği 71 vekil, 3 milyon 956 bin 286 km yol gitti Bu, dünyanın etrafında 98 tura denk geliyor. Maliyeti ise 1 milyon 363 bin TL…

Milletvekillerinin ‘haberleşme' masraflarından sonra ‘yol' giderleri de belli oldu. TBMM'de makam aracı kullanan 71 milletvekillerinin, 1 yılda kat ettikleri yol, harcadıkları akaryakıtın bedeli açıklandı. Buna göre; 71 milletvekili makam araçlarıyla toplam 3 milyon 956 bin 286 kilometre yol yaptı. 352 bin 702 litre de yakıt harcandı. Bu miktar dünyanın etrafında 98 tura denk geliyor. 1 yılda yapılan bu kilometrenin maliyeti ise 1 milyon 363 bin 791 lira oldu.

2 VEKİL ARASINDAKİ FARK!..

Devletin tahsis ettiği makam aracıyla en çok yol giden milletvekili ise CHP'li Katip Üye Özcan Purçu oldu. İzmir Milletvekili Purçu, 130 bin 31 kilometre yol yaptı, 11 bin 535 litre benzin tüketti. Purçu'nun yakıt masrafı ise 44 bin 11 TL oldu. TBMM Başkanvekili AKP'li Ahmet Aydın 8 bin 297 litre benzin ile 78 bin 708 kilometre yol gitti. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise 8 bin 255 litre benzinle 90 bin 798 kilometre yol yaptı. İki vekilin, kullandıkları benzin ve yaptıkları kilometre arasındaki fark dikkat çekti.

Yılmaz'dan Soylu'ya cevap geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun “Kılıçdaroğlu'na söylüyorum, adamlarını derle topla” sözlerine yanıt CHP Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'dan geldi. CHP'li tüm milletvekillerinin, parti örgütünün, üyelerinin ve seçmenlerin bugüne kadar tüm terör örgütlerine karşı mesafeli ve net bir duruş sergilediğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu: “CHP bir algının muhatabı yapılmak isteniyor.

Toplanması gereken bir şey varsa o da şudur, Süleyman Soylu ağzını toplasın. Bir daha CHP'ye böyle bir isnatta bulunmasın.”