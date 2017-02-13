Milli Eğitim Bakanlığı’nın kamuoyunun görüşüne açtığı yeni müfredat taslağına ilgi büyük oldu. Geride kalan 28 günde bakanlığa 184 bin görüş ve öneri geldi. Ortaokuldaki İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi için 12 bin 799 görüş bildirildi. Evrim teorisine ilişkin de 10 bine yakın başvuru yapıldı.

Yeni müfredat için en çok “Atatürk ve İnkılap Tarihi” önerildi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın kamuoyunun görüşüne açtığı yeni müfredat taslağına ilgi büyük oldu. Geride kalan 28 günde bakanlığa 184 bin görüş ve öneri geldi. Ortaokuldaki İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi için 12 bin 799 görüş bildirildi. Evrim teorisine ilişkin de 10 bine yakın başvuru yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) müfredat değişikliği kapsamında kamuoyuna açıkladığı 52 ders programına ilişkin taslak için öneri alma süreci tamamlandı.

Habertürk’ten Lütfi Erdoğan’ın haberine göre; MEB'in 13 Ocak'ta askıya çıkardığı yeni müfredat taslak ders programları için meb. gov.tr adresine 28 günde 175 bin 342 yorum geldi. Ayrıca bakanlığın kurumsal e-posta adreslerine 8 bin 700 görüş iletildi. Bakanlığa iletilen toplum görüş sayısı 184 bin 42'ye ulaştı. Facebook'ta bakanlığın resmi hesabında müfredatla ilgili 91 bin 487 görüntüleme, 31 bin 268 paylaşım yapıldı. Twitter'da müfredata 530 milyon görüntüleme, 19.1 milyon profil ziyareti gerçekleşti.

İlkokuldaki 11 ders programı için 33 bin 648 görüş iletildi. İlkokulda 7 bin 882 görüş ile en çok İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi dersine öneri yapıldı. Bu dersi 5 bin 76 görüşle Türkçe ve 3 bin 621 görüşle Görsel Sanatlar dersi takip etti. Hayat Bilgisi dersine 3 bin 579, Fen Bilimleri'ne 3 bin 21, Matematik dersine 2 bin 863, Oyun ve Fiziki Etkinlikler dersine 2 bin 94, Sosyal Bilgiler'e bin 769, İngilizce'ye bin 342, Trafik Güvenliği dersine de 499 görüş geldi.

‘ATATÜRKÇÜLÜK VE İNKİLAP TARİHİ’NE DAHA ÇOK YER VERİLSİN’

Ortaokulda okutulan 14 derse 47 bin 536 görüş, öneri ve şikâyet geldi.

12 bin 799 görüşle açık ara en çok öneri İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersine yapıldı. Bu dersi 8 bin 67 görüşle Sosyal Bilgiler, 4 bin 553 öneriyle Fen Bilimleri takip etti. 730 görüşle en az öneri imam hatip ortaokulu Temel Dini Bilgiler dersine geldi. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersine yapılan görüşlerin tamamına yakını, derste Atatürk'e daha çok yer verilmesi konusunda oldu.

‘ATATÜRK VE İNÖNÜ’YLE İLGİLİ KONULARIN AZALTILMASI ELEŞTİRİLDİ

Bazı önerilerde ise Atatürk ve İsmet İnönü ile ilgili konuların azaltılması eleştirildi.

Lisede okutulacak 25 ders için 94 bin 158 ileti yapıldı. 41 bin 10 ileti Tarih dersi için geldi. Bu iletilerin tamamına yakınında yine Atatürk'e ve İsmet İnönü'ye daha çok yer ayrılması gerektiği önerildi. Bu dersi 15 bin 743 iletiyle Fizik dersi takip etti.

‘EVRİM TEORİSİ TEKRAR DERS KİTAPLARINDA YER ALMALI’

Biyoloji dersine 9 bin 958 görüş ve şikâyet yapıldı. Bu derse yapılan önerilerin tamamına yakını evrim teorisinin tekrar ders kitabında yer alması şeklinde oldu. Bazı öneri, görüş ve şikâyetlerin kes-kopyala-yapıştır şeklinde organize yapıldığı kaydedildi.

DİN MÜFREDATI AİHM'DE

MEB, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin taslak programlarını açıklamamıştı.

Derse ilişkin olarak hazırlanan taslak müfredatın, “bilgilendirme amaçlı” olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) gönderildiği öğrenildi.

AİHM'ye gönderilen çalışmalarda, müfredat değişikliğinin yol haritasının felsefesi ve yapılan değişikliklerin anlatıldığı belirtildi. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin yeni müfredat taslağında AİHM'den daha önce çıkan kararlar da dikkate alındı. Bu adımla, yeni müfredatın öğrencilerin karşısına çıkmasının ardından AİHM'ye açılacak davaların önüne geçilmeye çalışıldığı öğrenildi. Dersin programı, AİHM'nin değerlendirmesinin ardından açıklanacak.