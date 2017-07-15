‘Yerim Destanınızı’ diyen Yeliz Koray gözaltına alındı

Kocaeli Koz Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yeliz Koray, haber yapmak için gittiği Ankara'da gözaltına alındı.

Koray, ‘Yerim Destanınızı!’ başlıklı yazısı ile 15 temmuz darbe girişiminin yıldönümüne ilişkin yazı kaleme almış ve çeşitli kesimler tarafından hedef gösterilmişti.

Konuyu sosyal medya hesabından paylaşan Yeliz Koray,’Sen gece kalk Ankara'ya gel, sabah kalk Cumhurbaşkalığı Kulliyesine git, kapıda hakaret davasından araman çıksın gözalti..hastane..karakol.. adliye.. Demeç almaya geldim, ifade veriyorum…” ifadelerini kullandı.

Akşam saatlerinde Koray’ın evine gelen İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güvenlik Şube ekipleri Koray’ı gözaltına aldı.