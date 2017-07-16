‘Yerim Destanınızı’ diyen Yeliz Koray serbest!

Haber yapmak için gittiği Ankara'da gözaltına alınan Kocaeli Koz Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yeliz Koray, sevk edildiği adliyede savcıya ifade verdikten sonra adli kontrolle serbest bırakıldı.

İzmit'te 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili olarak 'Yerim destanınızı' başlıklı köşe yazısı nedeniyle gözaltına alınan gazeteci Yeliz Koray sevk edildiği adliyede, savcıya ifade verdikten sonra adli kontrolle serbest bırakıldı.

Sosyal medyada yayılan yazının ardından Yeliz Koray dün akşam saatlerinde İzmit'teki evinde gözaltına alınmıştı.

Koray, ‘Yerim Destanınızı!' başlıklı yazısı ile 15 temmuz darbe girişiminin yıldönümüne ilişkin yazı kaleme almış ve çeşitli kesimler tarafından hedef gösterilmişti.