Yurt genelinde kavurucu sıcaklar

İstanbul bugün haftanın en sıcak gününü geçirdi. Son hafta sürekli artan sıcaklık bugün zirve yaptı. Kadıköy kentin en sıcak semti oldu. 16.30 sıralarında 33.8 derece sıcaklık ölçüldü. Aynı dakikalarda nemle birlikte hissedilen sıcaklık 35 derece oldu. Uzmanlar tüm yurdu etkisi altına alan sıcak hava nedeniyle dikkatli olunması gerektiğini söylüyor.

Durum böyle olunca, bir çok kişi soluğu sahillerde, deniz kenarlarında aldı. Kimi serin sulara bıraktı kendini, kimi de bir gölge bulup boğaz sularının serinlettiği rüzgarı hissederek dinlendi.

İstavrit bereketi

Boğaz kıyılarını tercih edilmesinin bir başka nedeni de günlerdir süren bereketli balık avı oldu. Son bir kaç gündür İstanbul boğazına akın eden istavrit sürüleri, denize atılan her bir oltaya bonkör oldu. Çapari iğnelerinin neredeyse tamamı geriye balıkla döndü. Bereketli bir av günü geçiren Turgut Kabak “Bugün çok güzel bir balık var. Çapariler dolu geliyor. On senedir böyle balık olmuyordu.Ama bu sene güzel balık var. Çok balık tutunca komşulara veriyorum. Bu sene balığa doyacağız” dedi.

Ali Bodur da “Bugün bizim için bereketli bir gün. Bayramı balık tutarak değerlendiriyoruz. Aile, çoluk çocuk, komşular balık yiyeceğiz. Bayramın bereketi herhalde. Bayramda balık bol. Boğazda 10 gündür balık bol. Oltacı arkadaşlar hep dolu gidiyor. Boş giden yok” diye konuştu.

ADANA’DA ÖLÜMÜNE SERİNLİK

Adana’da çocuklar, sıcakların artmasıyla birlikte boğulma tehlikesine aldırmadan sulama kanallarında serinliyor.

Afrika sıcaklarını bekleyen Adana’da termometreler 38 dereceyi gösterdi. Dinlenme parklarının müdavimleri her yaz olduğu gibi yaşlılar ve çocuklu ailelerdi.

Sıcaktan bunalan gençler de yüzmenin yasak olduğu sulama kanalları ve Seyhan Baraj Gölü’ne yoğun ilgi gösterdi.

Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğü, sulama kanallarında olası boğulmaların engellenmesi amacıyla vatandaşların tutunabileceği halatlar yerleştirdi.

Kanala girişin engellenmesi için her türlü fiziki önlem alınmasına rağmen gençler, her yıl onlarca kişinin hayatını kaybetmesine aldırış etmeyerek sulama kanallarında yüzme keyfi yaptı. Küçük yaştaki çocukların da elektrik çarpma riskini bile düşünmeden parklardaki süs havuzlarında oynadığı görüldü.

“Polis gittikten sonra yeniden geliyorlar”

Yurt Mahallesi’ndeki Mavi Bulvar’da yaşayan Erdal Kum isimli vatandaş, yüzerken boğulma tehlikesi yaşayan vatandaşlar için sulama kanalına gerilen halatların faydalı olabileceğini belirterek, “Burada boğulma çok olmuyor ama yüzenler çok fazla. Onlarca polis arabası bunları kovalıyor ama polis gittikten sonra yeniden geliyorlar” dedi.

“Yüzmeyi bu kanlada arkadaşım öğretti”

Sulama kanalında serinlemeye çalışan 14 yaşındaki Mehmet Yılmaz, yüzmeyi bilenler için sulama kanallarının keyifli olduğunu ifade ederek, “Yüzmeyi bilmiyorsan boğulur ölürsün, lahmacununu yeriz. Su serin ve soğuk. Korkulukların altından da atlıyoruz, üstünden de atlayabiliyoruz. Günde 3-4 saat yüzüyoruz. Bazen akşama kadar yüzüyoruz. Bir tehlikeli yanı var, polisler geldiğinde ayakkabıları atıyor, giysileri götürüyor. Biz de onlardan korkup kıyafetleri köprünün altına saklıyoruz” diye konuştu.

Yüzmeyi bu kanalda arkadaşından öğrendiğini söyleyen Yılmaz, “Bir arkadaşıma da yüzme öğrettik, her yerden atlıyor. Biz önlem alıyoruz. Ayağımıza kramp girdiğinde ip bağlıyoruz. Köprüye tutunuyoruz. İple kendimizi tutuyoruz, çıkıyoruz. Havuzu bedava yapsınlar biz de havuzda yüzelim” şeklinde konuştu.

ŞANLIURFA’DA TERMOMETRE 53 DERECEYİ GÖSTERDİ

Şanlıurfa’da, termometreler 53 dereceyi gösterdi. Sıcak havanın hayatı olumsuz etkilediği kentte vatandaşlar, mecbur kalmadıkça öğle saatlerinde dışarıya çıkmıyor. Gün boyu, park ve tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi’ndeki yeşil alanlarda zaman geçirmeyi tercih eden vatandaşlar gölgede dinleniyor. Kente gelen turistler ise sıcak havadan korunmak için şemsiye kullanıyor.

Çöl sıcaklığının etkisi altında kalan Şanlıurfa´da termometreler 53 dereceyi gösterdi. Hayatı olumsuz yönde etkileyen sıcaklar nedeniyle gündüz saatlerinde cadde ve sokaklarda sakinlik görüldü. Sıcakların etkisinden korunmak isteyen vatandaşlar kent merkezindeki parklar ile Balıklıgöl´de gölge alanları tercih etti. Sıcak havadan etkilenen çocuklar ise süs havuzlarında serinlemeye çalıştı. Gölgede 45 dereceyi aşan sıcaklar, güneşte ise 53 dereceyi buldu. Uzmanlar, çöl sıcaklarından yaşlı ve çocukların etkilenmemesi için mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları ve bol bol su içmeleri tavsiyesinde bulundu.

BATMAN’DA ESNAF SICAKTAN BÖYLE KORUNDU

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesini etkisi altına alan bunaltıcı sıcaklardan korunmak için herkes kendine göre bir yöntem bulurken, Batman’da bazı esnaf bidon ve kovalarla üstlerine su dökerek serinlemeye çalışıyor.

Batman’ı da etkisi altına alan bunaltıcı sıcaklar vatandaşlara zor anlar yaşatırken, buldukları ilginç yöntemlerle sıcaktan korunmaya çalıştı. Meydan Mahallesi’ndeki Gülistan Caddesi’nde çiğköftecilik yapan İdris Ekinci ve arkadaşları kova ve bidonlara doldurdukları soğuk suları üzerlerine dökerek serinlemeye çalıştı. Sıcakların 42 dereceyi çıktığı Batman’da bazı vatandaşlar sıcaklardan korunmak için şemsiyeyle dolaşırken, çocuklar ise süs havuzlarında serinlemenin keyfini çıkarıyor.

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