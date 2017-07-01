Yürüyüşün arkasındayım yıllardır ‘adalet’ diyorum

Çetin Doğan, kumpas davalarında yargılanan komutanların Adalet Yürüyüşü’ne katılmamasını eleştiren CHP’li Pekşen’i haklı buldu. Doğan, “Bastonla zor yürüyorum, yanınızdayım” dedi...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı “Adalet Yürüyüşü”ne Balyoz mağduru komutanların katılmaması CHP'li vekil Haluk Pekşen tarafından eleştirildi. Gazetemizin Başyazarı Rahmi Turan, Pekşen'in “Neredeler, niçin katılmıyor” tepkisini köşesine taşıdı. Balyoz kumpasının 1 numaralı sanığı, 1. Ordu eski Komutanı Çetin Doğan'a eleştirileri sordum. “Haluk Pekşen de, Rahmi Turan da ilk bakışta çok haklı” diyen Doğan, SÖZCÜ'ye şu çarpıcı açıklamaları yaptı:

‘KEŞKE YÜRÜYEBİLSEYDİM'

Yıllardır ‘adalet'i arayan birisiyim. Belki kamuoyu ‘Balyoz Davası' bitti diye biliyor ama ben ve 7 arkadaşım için bu dava bitmiş değil. Balyoz Davası'yla ilgili olarak 3 yıl önce mahkeme beraat kararı verdi. Ancak yukarıdan alınan talimatla benim de içinde bulunduğum 7 kişi hakkında verilen karar temyiz edildi. Bu dosya hâlâ Yargıtay'da bekletiliyor. Yıllardır adalet arayanlardan birisiyim. CHP Genel Başkanı'nın yürüyüşünü haklı ve yerinde buluyorum. Yürüyüşle ilgili gelişmeleri de SÖZCÜ'den takip ediyorum. SÖZCÜ aynı zamanda halkın, adalet sesi. Keşke biraz iyi olsaydım da yürüyüşe katılabilseydim diye hayıflanıyorum.

‘GÖNÜLDEN ARKASINDAYIM'

Belimde rahatsızlık vardı. Cezaevine girdikten sonra sıkıntım arttı. Omurilik daralmasından dolayı ameliyat olmam gerekiyordu. Cezaevinde, ameliyat olmak istediğimi, bunun için doktor seçme hakkımın olup olmadığını sordum. Doktor seçme hakkım olmayınca ameliyat olamadım. O zaman belli belirsiz aksayarak yürüyordum. Artık yürüyemez noktaya gelince kısa süre önce ameliyat oldum. Bütün omurilik kanalımı üstten kestiler, yıkadılar, temizlediler.

Bugün ancak bastonla yürüyebiliyorum. Onun sıkıntısı var. Maksimum yürüme hızım saatte 2 kilometre. Benim hazmedemediğim şey bu vaziyette yürüyüşe katılmam halinde kendimi teşhir etmiş olacaktım. Bu durumum çok kişiyi üzeceği gibi, bazılarını da sevindirecekti. Gönülden de yürüyüşün arkasındayım. Deniz Kuvvetleri eski Komutanı Özden Örnek de birkaç gün önce aynı hastanede ağır bir ameliyat geçirdi.

‘YOLUN SONUNU GETİRECEK'

Kılıçdaroğlu'nu, genel başkan olduğu tarihten bu yana Gandi'ye benzetiyorlar. Gandi'nin söylediği bir sözü anımsıyorum. Gandi diyor ki: ‘Bir insan doğru yol boyunca iki hata yapabilir. Birisi doğru yola adım atmayanlar , birisi de adım attıktan sonra devamını getirmeyenler.' Kılıçdaroğlu yavaş yavaş da yürümüyor. Yolun sonunu da getireceğini bekliyorum.

15 Temmuz sonrası çıkarılan kanun hükmünde kararnameyle Yüksek Askeri Şûra'nın yapısı değiştirildi ve sivil ağırlıklı oldu. Bu durumda, Askeri Şûra için bu ismin kullanılmasına gerek yok. Bizimkiler demokrasiyi istedikleri biçime uyduruyor. Başkanlık da kendine özgü oldu.

‘ÖZEL DÖNEMİNDE BOZULDU'

Ülkemizde Yüksek Askeri Şûra'nın özelliğinin, Necdet Özel'in Genelkurmay Başkanlığı döneminde tamamen bozulduğuna tanık olduk. Yüksek Askeri Şûra'dan önce, Necdet Özel bir ast rütbeye terfi edecek komutanları, görev süresi uzatılacak ya da emekliye sevk edilecek komutanlarla ilgili olarak Başbakan'la önceden görüştüğünü söylüyor. Bu demek?

Evvela ona sunmakla bütün FETÖ'cülerin yükselmesi sağlanmış oldu. Çünkü ‘ne istediler de vermedik' denilen zamanda bunlar oldu. Balyoz kumpasıyla boşalttıkları yerlere FETÖ'cüleri doldurdular. Hava Kuvvetlerinde, deniz kuvvetlerinde general ve amirallerin yerine FETÖ'cülerin getirilmesiyle Silahlı Kuvvetlere büyük bir darbe indirilmiş oldu.

‘HEPSİ FETÖ'CÜ DEĞİLDİR'

Türk Silahlı Kuvvetleri olarak askeri liselere, harp okullarına kendi sistemimize göre öğrenci alıyorduk. Sonra, ÖSYM'nin sınavı yapması ve seçimin ÖSYM tarafından gerçekleştirilmesi için çaba gösterildi. Ama ne oldu? Sorular ele geçirildi, liselere, harp okullarına FETÖ bağlantılı olanlar alındı. Bunlar zamanla yükseldi. 15 Temmuz darbe girişimine karışmış gibi gözükenlerin hepsinin FETÖ'cü olduğu da söylenemez. Darbe planını hazırlayan, örgütleyenler FETÖ'cü ama askerlerin bir kısmı da ‘emir- komuta zinciri içinde oluyor' diye bu girişime katılanlar olduğu biliniyor.

77 yaşındayım ve yıllardır adaletsizliğe karşı mücadele veriyorum. Bu yaşta bir ayağımız adliyede oluyor. Bakın kaç celsedir eski Başbakan Tansu Çiller'in gelip mahkemede ifade vermesini bekliyoruz. Şimdi, zorla getirilmesine karar verilmiş. Konu adaletse, en çok adaletsizliğe uğrayanlardanım. Feryadım büyük. Böyle bir yürüyüşe enteller yine yeterli destek vermedi. ‘Siyasilerle birlikte görünmeyelim, görünürsek bizi darbeci sanırlar' diyorlar. Orgeneral Işık Koşaner, Genelkurmay Başkanlığı döneminde ‘Bu davanın sanıklarının niçin tutuklu olarak duruşmalarının devam ettiğini anlamıyorum. Her şey ortada, niçin tutukluluk devam ediyor' dedi. İlk cevap veren CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi oldu. Koşaner'in bu sözlerini Hamzaçebi “Bu doğrudan adalete müdahale” diye yorumladı ve suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Genelkurmay Başkanı astlarının hakkını, hukukunu koruyamadığını gerekçe gösterip istifa etti.

‘DAHA ÖNCE YÜRÜMELİLERDİ'

Bunlar bize yapıldı diye yürüyüşe soğuk bakmıyoruz. Bütün halkımızın yürümesi lazım. İnsanların caddelere inip adalet istemesi de en temel haktır. ‘Bizi zamanında desteklemediler, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu cezaevine gönderildi. Bu da bardağı taşıran damla olduğu için yürüyüş yapılıyor diye de düşünmüyorum. Aslında çok daha önce yürümeleri, adaletsizliğe karşı seslerini duyurmaları lazımdı.

KUMPAS MAĞDURU ÇETİN DOĞAN, TAM 8 YILDIR YARGILANIYOR

1. Ordu eski Komutanı Orgeneral Çetin Doğan, emekliye ayrıldıktan sonra ‘Balyoz' olarak bilinen kumpas davasının bir numaralı sanığı olarak 4.5 yıl cezaevinde yattı. Tam 8 yıldır yargılanıyor. Davanın diğer sanıkları hakkında beraat kararı verilirken, Doğan'la birlikte 7 emekli askerin dava doyası Yargıtay'da. Bu yetmedi, Doğan, “28 Şubat Davası”nın da sanıkları arasında Ankara'da yargılanıyor… Çetin Doğan da ‘adalet' arıyor…

Adaletsizliği hep SÖZCÜ duyurdu

Bu yürüyüş CHP'ye mal edilmiyor. O yüzden toplumun her kesiminden ‘adalet' diyenler yürüyüşte yer alıyor. Balyoz Davası'nın başından itibaren CHP'den bizi yalnız bırakmayan milletvekilleri de vardı. Birkaç isim vermem gerekirse; CHP'den Gülgün Ayman Güler, Nur Sertel, Bülent Tezcan, Aykut Erdoğdu, Veli Ağbaba, Oktay Ekşi ziyaretime geldi. O dönem MHP Milletvekili olan Özcan Yeniçeri geldi. Şu anda milletvekili olan Haluk Pekşen bazı arkadaşların avukatıydı ve her zaman yanımızdaydı.

‘DAVA BİTMEK BİLMİYOR'

Gerek Balyoz Davası, gerekse halen devam eden 28 Şubat Davası'nı doğru dürüst ele alan ve gelişmeleri kamuoyuna aktaran SÖZCÜ Gazetesi ve Oda TV var. Bu davada ne oluyor, ne bitiyor yeterince bilinmiyor. Bakın iddianameyi hazırlayanlar, bizi tutuklayanların önemli bir bölümü FETÖ'den tutuklu. Ama biz hâlâ yargılanıyoruz.

28 Şubat Davası'nda dünya kadar mağdur, müşteki var. AKP Genel Başkanı'nın iki kızı da şikayetçiler arasında yer alıyor. Neden mağdur? O zaman kızlarının birisi 13 yaşında, birisi 17 yaşında. İkisi de Kadıköy İmam Hatip Lisesi'ne gidiyor. Neden mağdur olduklarını anlamadım. Bizi suçluyorlar ama Batı Çalışma Grubu'nun türbanla ilgili hiçbir emri yok.

Silahlı Kuvvetler, Türk ulusunun hem birliğinin teminatı, hem sembolü, hem de güvenliğinin teminatıdır. Bunun için Silahlı Kuvvetler'in siyasetin dışında tutulması gerekir. 28 Şubat Davası'nda savcı ve hakimler değişiyor. Hep şunu söylüyoruz: ‘MGK tutanakları dahil mahkemenin elinden bu kadar evrak geçti. Bir tanesinde sivil bir kuruma emir verdiğimiz gösterilsin bütün suçlamaları kabul ederiz. Gösteremezler.' FETÖ ile mücadele edenler, bugün mağdur durumda ve hâlâ yargılanıyoruz. Yaklaşık 10 yıldır soruşturmalarla, davalarla uğraşıyoruz.