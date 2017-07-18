Mathias Olivera kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? (Galatasaray transfer haberleri)

Galatasaray transferde bir bomba daha patlattı. Gomis, Belhanda, Maicon ve Mariano'yu kadrosuna katmayı başaran sarı kırmızılılar, bu kez de Uruguaylı oyuncu Mathias Olivera'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Peki Mathias Olivera kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? İşte Cimbom'un yeni transferi ile ilgili tüm detaylar...

Mariano transferi ile bu sezonki 4. transferine imza atan Galatasaray durmuyor. Sarı kırmızılılar, şimdi de Uruguaylı genç oyuncu Mathias Olivera Miramontes transferini bitirmeye hazırlanıyor. Peki Mathias Olivera kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? İşte Cimbom’un yeni transferi ile ilgili tüm detaylar…

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Galatasaray, kadrosuna katmak istediği genç oyuncu Mathias Olivera’yı sağlık kontrolünden geçirdi. Sol bek mevkinde oynayan Olivera, 31 Ekim 1997 yılında dünyaya geldi. Profesyonel düzeyde henüz sadece iki maça çıkan genç oyuncu, Galatasaray’ın U21 takımı için kadrosuna katmak istediği belirtiliyor.

19 yaşındaki Uruguay asıllı İspanyol futbolcu, Uruguay takımlarından Nacional altyapısında yetişti. Son olarak Uruguay 2. Lig takımlarından CA Atenas'ta forma giyen genç oyuncu Uruguay U20 Milli Takımı'nda 28 kez forma giydi.