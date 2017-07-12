Metin Hara kimdir? Metin Hara-Adriana Lima aşkı reklam mı?

Bir anda gündeme bomba gibi düşen Metin Hara ve Adriana Lima aşkı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Türk yazar Metin Hara'nın Adriana Lima'yla öpüşürken yakalanmasıyla ortaya çıkan ilişki hakkında farklı yorumlar da yapılıyor. Adriana Lima ve Metin Hara'nın aşkı reklam mı? Metin Hara kimdir? İşte magazin gündemini meşgul eden aşkla ilgili detaylar...

Sevgili oldukları ortaya çıkan Adriana Lima ve Metin Hara sadece Türkiye değil, dünya gündemine oturdu. Çıkan haberlerin ardından birçok kişi Metin Hara’nın kim olduğunu merak etmeye başladı. Adriana Lima ile birlikte olduğu ortaya çıkan Metin Hara kimdir? Metin Hara kaç yaşında? Adriana Lima-Metin Hara aşkı reklam için mi ortaya atıldı? İşte magazin dünyasının merak uyandıran aşkı hakkında ayrıntılar…

METİN HARA KİMDİR?

Genç yazar Metin Hara, Adriana Lima’yla görüntülenmesinin ardından arama motorları üzerinde en çok aratılan isimler arasına girdi. Birçok kişi Metin Hara’nın yaşını, kitaplarını ve hayatını merak ediyor. Peki Metin Hara kimdir? 14 Haziran 1982 tarihinde, İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İlköğrenimini 50. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulunda tamamladıktan sonra, orta ve lise öğrenimi için Üsküdar Amerikan Kolejine gitmiştir. Üsküdar Amerikan Koleji’ni bitirdikten sonra Çapa Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünde eğitim hayatını tamamladı. Üniversite hayatı boyunca geçimini sağlamak için reklam oyunculuğuna başlamış, birçok ulusal ve global markanın Türkiye ve yurtdışındaki tanıtım mecralarında yer almıştır. 2008 yılında “Trusthuman- İnsanagüven” projesini hayata geçiren Metin “Başka Bir Dünya Mümkün” felsefesiyle bireysel seanslar ve toplu seminerlerle insanların hayatına dokunmaya devam etmiştir. 2014 yılında ”Aşkın İstilası” 3’lemesinin 1. kitabı olan “Yol” kitabı, sadece ilk 3 ayda 100.000’in üzerinde satmış, yaklaşık 8 ay boyunca bestseller listelerinde kalmıştır. Her dokunduğu hayat için ağaç diken, yunus evlat edinen, hapishanelere, yetimhanelere,huzurevlerine yaptığı ziyaret ve yardımlarla dikkat çekmiştir. Birçok çevre ve sosyal sorumluluk derneğine üye olan Metin, Kansersiz Yaşam Derneği yönetim kurulu üyesidir.

METİN HARA-ADRİANA LİMA AŞKI REKLAM MI?

Dünyanın en ünlü mankenlerinden Adriana Lima ile Türk yazar Metin Hara’nın öpüşürken çekilmiş videosu magazin dünyasında bomba etkisi yaptı. Videonun ortaya çıkmasının ardından yazar Hara bir açıklama yaparak, aşk iddialarını doğruladı. Son dönemlerin en sükse yapan aşkı bir anda yazılı ve görsel basının en çok ilgi gösterdiği konu haline geldi. Medyaradar'ın haberine göre, sosyal medyanın da gündemini değiştiren aşk için ortaya atılan bazı iddialar ise oldukça dikkat çekici. İddialardan ilki ve en önemlisi bu aşkın büyük bir PR çalışması olduğu. Sosyal medya ve magazin kulislerine göre; Hara-Lima aşkının arkasında ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın parmağı var. Gene iddiaya göre Acun, önümüzdeki sezon TV 8 ekranlarında ünlü yazar Metin Hara’ya bir program yaptıracak ve bu yüzden yakın dostu Adriana Lima’yı kullanıyor.

İLİŞKİYİ İLK PAYLAŞANLARDAN BİRİ SİBEL ARNA

Bir diğer konu ise Metin Hara ile Adriana Lima’nın öpüşme görüntülerinin ilk Sibel Arna’nın Instgaram hesabından yayınlanmış olması. Görüntüleri yayınladıktan hemen sonra Hara’yı bulup ilk açıklamayı da alan Sibel Arna, bazı çevrelere göre doğallıktan uzak bir kurgu dahilinde hareket etti. Arna, geçtiğimiz ay Hürriyet Okur Temsilcisi Faruk Bildirici tarafından Instgram hesabından reklam yaptığı için sert şekilde eleştirilmiş ve gazetedeki işine son verilmişti.