Ölüme çalım atılan enteresan olaylar

Ölüm ne zaman karşılaşacağımızı bilmediğimiz bir son olarak bizi bekliyor. Tam sonum geldi derken bazen şans, bazen de farklı etkenlerin etkisiyle hayatta kalan insanların hikayeleri şaşırtıyor.

Ölüm ne zaman karşılaşacağımızı bilmediğimiz bir son olarak bizi bekliyor. Tam sonum geldi derken bazen şans, bazen de farklı etkenlerin etkisiyle hayatta kalan insanların hikayeleri şaşırtıyor.

İnsanların yaşama içgüdüsü en zor anlarında insanların hayatta kalmasına neden olabiliyor. İşte başlarına birbirinden korkunç hadiseler gelen, ölümün kucağından son anda kurtulan bazı insanların enteresan hikayeleri.

DEVASA PİTONU KAÇIRAN HAMLE

Ben Nyaumbe Kenya’da Malindi bölgesinde yaşayan bir çiftlik çalışanı. Nyaumbe çalıştığı çiftlikten eve gönderken başına gelen talihsiz olayı şu cümleyle anlatıyor; “Yerdeki süngerimsi bir şeye bastım ve aniden bacağım büyük bir piton dolandı.” Dört metrelik piton yılanının vücüdunu sarmasıyla çaresiz kalan adam, son ihtimal olarak yılanın kuyrğunu ısırıyor. Isırma hamlesinin yetersiz kalabileceğini düşünen Nyaumbe tişörtünü çıkartarak yılanın kafasına geçiriyor ve beklemeye başlıyor. 3 saatin sonunda bekleyiş sona eriyor ve yılan adamı serbest bırakıp gidiyor.

AYI SALDIRISINDAN MUCİZE KURTULUŞ

Todd Orr adlı bir adam, Montana’nın kırsal bölgelerinde geyikleri gözlemek üzere yürüyüş yapmaktaydı ki bir anne ayı ve yavrularıyla karşılaştı. Anne ayının üzerine geldiğini gördüğü anda ayıları uzaklaştırmak için kullanılan spreyi ayıya doğru sıkan adam önemli bir hamle yaptı ama yeterli olmadı. Ayı spreyin etkisinde olarak adamın üstüne çıktı ve hırpaladı ve ardından uzaklaştı. Yıpranmış olarak arabasına doğru gitmeye çalışan adamın arkasından gelen ayı onu tekrar yakaladı ve kolunu, omuzunu ve kafasını yaraladı. Ayı, adamı tamamen bitkin bir şekilde bırakıp gitti, adam ise son gücüyle kendini arabaya attı ve mucize şekilde yaralı halde hastaneye ulaştı ve kurtuldu.

200 YILLIK BİR KURTULUŞ HİKAYESİ

John Colter yaşadığı olaydan sonra dağ adamı olarak adlandırılmaya başlandı. 1809 yılında Blackfeet kabilesi tarafından pusuya düşürüldüklerinde Colter ve arkadaşı Jefferson Nehri etrafında keşif gezisi yapıyordu. Colter yıkanmak için soyunup nehre girdiği sırada arkadaşı pusuda öldürüldü. Colter 11 gün boyunca çıplak olarak vahşi ortamda hayatta kaldı ve sonunda bir yerleşim yerine ulaştı.

POLONYA’DAN HİNDİSTAN’A KAÇIŞ ÖYKÜSÜ

1940’da polis Ordu teğmeni Rawicz, Polonya’nın istilasından sonra Sovyet Gulag’ında hapsedildi. Bulunduğu hapishaneden kaçmak zordu, kaçsa bile hain soğuk kışın hayatta kalması imkansızdı. Kuzey Kutup dairesine çok yakın noktada bulunan hapishaneden Rawicz ve diğer altı adam kaçmayı başardı. Sibirya ormanı, Gobi Çölü ve Himalaya Dağları’ndan yürüyerek bir yıl sürdü. Rawicz ve adamları Hindistan’a gelene kadar toplam 6.500 kilometre yol yürüdü. Yolda kayıplar olsa da üç kişi yolun sonunda özgürlüğüne kavuştu.

BUZ ALTINDA SIKIŞAN ŞANSSIZ KADIN

Anna Bagenholm, 1999 yılında, Norveç’te bir kayak gezintisinde dondurucu suya düştü. İsveçli radyolog aşırı bir hipotermiye girdiği bir buz katmanı altında sıkıştı. Vücut ısısı şimdiye kadar kaza sonucu hipotermi geçiren bir kişi için kaydedilen en düşük değerlere kadar düştü. Nefes alacağı bir hava cebi buldu fakat dolaşım sisteminde problemler başladı. Kurtarıldıktan sonra 100’den fazla doktor ve hemşire’den oluşan bir ekip, hayatını kurtarmak için dokuz saat boyunca vardiyalı olarak çalıştı. Bågenholm on gün sonra uyandığında, boynundan felç oldu. Elleri ve ayaklarında hala sinir sorunları çeken kadın, bir sürenin ardından neredeyse tamamen düzeldi.