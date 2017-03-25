Referandum anket sonuçları: 16 Nisan’da evet mi çıkacak hayır mı?

Referandum anket sonuçlarına göre 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği ve başkanlık sistemine halkın bakışı ne yönde belli oluyor. Referanduma 22 gün kala son yapılan anket sonuçlarına göre evet mi önde hayır mı? 3 anket firması tarafından yapılan referandum anket sonuçları haberimizde. İşte son referandum anket sonuçları...

Referandum anket sonuçlarına göre 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği ve başkanlık sistemine halkın bakışı ne yönde belli oluyor. Referanduma 22 gün kala son yapılan anket sonuçlarına göre evet mi önde hayır mı? 3 anket firması tarafından yapılan referandum anket sonuçları haberimizde. İşte son referandum anket sonuçları...

Referandum anket sonuçları, 16 Nisan’da yapılacak Anayasa değişikliği oylaması öncesi tek tek açıklanıyor. 16 Nisan’da yapılacak başkanlık referandumuyla ilgili yapılan 3 farklı anket sonuçlarını haberimizde hazırladık. Peki referandum anket sonuçları ne diyor? Referandum anketlerine göre “evet” oyları mı “hayır” oyları mı önde? İşte son yapılan referandum anket sonuçları…

1. Themis şirketininin yaptığı referandum anket sonucu şu şekilde;

THEMİS Araştırma Şirketi, 10-18 Şubat tarihleri arasında anket çalışması yaptı. Çalışmada kararsızlar dağıtılmadan önce ‘hayır’ yüzde 45,2; ‘evet’ yüzde 33,2; söylemeyenler yüzde 13,3; oy kullanmayanlar yüzde 8,3 olarak belirlendi. Oy kullanmayanlar ve oyunu söylemeyenler dağıtıldığında Hayır yüzde 57.6, Evet ise yüzde 42.4 olarak belirlendi.

2. Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi, 16 Nisan’da yapılacak başkanlık referandumuyla ilgili anket sonuçları;

26 il ve ilçelerinde 4060 kişiyle yapılan araştırmada “Bugün seçim olsa hangi parti oy verirdiniz” ve “Referandumda ne oyu kullanacaksınız” soruları soruldu. Araştırma sonucunda kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtıldığında bugün seçim olsa AKP yüzde 45.2, CHP yüzde 29.9, MHP yüzde 11.8 ve HDP yüzde 10.7 oy alacağı tahmin edildi.

Araştırma sonucunda ‘Evet’in oranı yüzde 30, ‘Hayır’ın oranı yüzde 38.8, kararsızların oranı 17.1 ve oy kullanmayacaklarının oranı yüzde 14.1 oldu. Kararsız ve oy kullanmayacak seçmenler dağıtıldığında ise yüzde 43.6 ‘Evet’, yüzde 56.4 ‘Hayır’ oranı ortaya çıktı.

3. Gezici Araştırma Şirketi referandum anket sonuçları ise şu şekilde;

Şirket, yaptığı araştırma sonucunda ‘Hayır’ın % 51.1 olduğunu ve sandığa katılım olması durumunda referandumda ‘Hayır’ın oranının % 53.9’a çıkacağını bildirdi.